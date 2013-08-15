Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке докеры начали "итальянскую забастовку"
Около 100 работников ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ) Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) выполняют работу исключительно в рамках должностных инструкций и правил.
В настоящее время идет реорганизация ВМТП через присоединение к нему ЗАО "ВКТ".
Докеры недовольны тем, что из-за реорганизации предприятия у них сократится отпуск и уменьшится зарплата, озвучил позицию бастующих председатель союза докеров Владивостокского порта Александр ТОЛКАЧЕВ.
В ЗАО "ВКТ" действует коллективный договор, в котором определены основные трудовые и социальные права и гарантии работников, В коллективном договоре ОАО "ВМТП" не оговариваются условия труда, права работников, а правила оплаты временно установлены локальными нормативными актами.
Ожидается, что в среднем зарплата за счет сокращения денежных доплат и премий упадет на 10 тыс. рублей, а отпуск сократится.
"Хотя руководство уверяет нас, что этого не произойдет", - сказал профлидер.
"Итальянская" забастовка отличается от традиционной формы этого вида коллективных действий тем, что работники ни на шаг не отступают от правил и инструкций, а в условиях обычного рабочего процесса это невозможно, так как часто инструкции нарушаются работодателем при организации труда.
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ВМТП и ВКТ входят в Транспортную группу FESCО, контролируемую группой "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
- Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как всё было на самом деле
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
Новости раздела
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
- Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
Комментарии
-
-
Псевдоним20:32, 15.08.2013#
удивляют меня такие люди. . . счет тебе конкретно докер выставлял? директорам то бастовать не надо, у них и так все впорядке, а бастуют простые рабочие у которых хотят отобрать то, что они когда то отстояли. вот поэтому и бастуют потому что знают какие деньги терминал зарабатывает за счет труда докеров и не только их, тальмана, слесаря по обслуживанию техники, девушки на весовой которым каждую смену выносят мозг водители и многие другие работники терминала должны получать намного больше, а так пока хотят отстоять то что есть. . .
-
-
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
Ах они еще и бастуют! А по 2000 рублей за выгрузку контейнера на таможенный досмотр, кто вымогает? Людей у них вечно не хватает. Хотя потом терминал выставляет за это отдельный счет.