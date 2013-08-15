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Во Владивостоке докеры начали "итальянскую забастовку"

15 Августа 2013, 12:48 | Владивосток

Около 100 работников ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ) Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) выполняют работу исключительно в рамках должностных инструкций и правил.

В настоящее время идет реорганизация ВМТП через присоединение к нему ЗАО "ВКТ".

Докеры недовольны тем, что из-за реорганизации предприятия у них сократится отпуск и уменьшится зарплата, озвучил позицию бастующих председатель союза докеров Владивостокского порта Александр ТОЛКАЧЕВ.

В ЗАО "ВКТ" действует коллективный договор, в котором определены основные трудовые и социальные права и гарантии работников, В коллективном договоре ОАО "ВМТП" не оговариваются условия труда, права работников, а правила оплаты временно установлены локальными нормативными актами.

Ожидается, что в среднем зарплата за счет сокращения денежных доплат и премий упадет на 10 тыс. рублей, а отпуск сократится.

"Хотя руководство уверяет нас, что этого не произойдет", - сказал профлидер.

"Итальянская" забастовка отличается от традиционной формы этого вида коллективных действий тем, что работники ни на шаг не отступают от правил и инструкций, а в условиях обычного рабочего процесса это невозможно, так как часто инструкции нарушаются работодателем при организации труда.

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ВМТП и ВКТ входят в Транспортную группу FESCО, контролируемую группой "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: докеры  забастовка  порт 



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Комментарии

  • Лошадка16:20, 15.08.2013#

    Ах они еще и бастуют! А по 2000 рублей за выгрузку контейнера на таможенный досмотр, кто вымогает? Людей у них вечно не хватает. Хотя потом терминал выставляет за это отдельный счет.

  • Псевдоним20:32, 15.08.2013#

    удивляют меня такие люди. . . счет тебе конкретно докер выставлял? директорам то бастовать не надо, у них и так все впорядке, а бастуют простые рабочие у которых хотят отобрать то, что они когда то отстояли. вот поэтому и бастуют потому что знают какие деньги терминал зарабатывает за счет труда докеров и не только их, тальмана, слесаря по обслуживанию техники, девушки на весовой которым каждую смену выносят мозг водители и многие другие работники терминала должны получать намного больше, а так пока хотят отстоять то что есть. . .

  • Псевдоним00:04, 16.08.2013#

    А мой супруг ушел из этого дур=дома во время.

  • Псевдоним00:05, 16.08.2013#

    Рулит там сейчас какой-то Майкл. Пусть он у себя в Австралии попробует платить такие копейки.

  • Псевдоним00:06, 16.08.2013#

    Теперь в порту не хватает сотрудников.

  • Псевдоним00:08, 16.08.2013#

    Я не говорю про докеров. Нет. Это отдельная была каста. А мой просто работал сварщиком. И зарплату взяли и просто снизили. Без комиссии , понизили сами квалификацию. Зашибись.

  • Псевдоним00:09, 16.08.2013#

    Создается впечатление, что кому-то надо, порт просто вогнать св долги. А дальше что. . . . . . . . .

  • Псевдоним00:46, 16.08.2013#

    Угробили ВКТ!

  • Псевдоним00:48, 16.08.2013#

    Рулит там сейчас ФЕСКО. Уже плоды свои приносит.

  • Псевдоним00:52, 16.08.2013#

    В плане дезорганизации. Кучу первоклассных специалистов потеряли. Зато отжали. Вы бы не бастовали, если требуют в десять раз больше чем положено, а стали платить меньше. Все работали за деньги, а сейчас, что за идею?

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