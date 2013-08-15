Во Владивостоке докеры начали "итальянскую забастовку"

Около 100 работников ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ) Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) выполняют работу исключительно в рамках должностных инструкций и правил.

В настоящее время идет реорганизация ВМТП через присоединение к нему ЗАО "ВКТ".

Докеры недовольны тем, что из-за реорганизации предприятия у них сократится отпуск и уменьшится зарплата, озвучил позицию бастующих председатель союза докеров Владивостокского порта Александр ТОЛКАЧЕВ.

В ЗАО "ВКТ" действует коллективный договор, в котором определены основные трудовые и социальные права и гарантии работников, В коллективном договоре ОАО "ВМТП" не оговариваются условия труда, права работников, а правила оплаты временно установлены локальными нормативными актами.

Ожидается, что в среднем зарплата за счет сокращения денежных доплат и премий упадет на 10 тыс. рублей, а отпуск сократится.

"Хотя руководство уверяет нас, что этого не произойдет", - сказал профлидер.

"Итальянская" забастовка отличается от традиционной формы этого вида коллективных действий тем, что работники ни на шаг не отступают от правил и инструкций, а в условиях обычного рабочего процесса это невозможно, так как часто инструкции нарушаются работодателем при организации труда.

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ВМТП и ВКТ входят в Транспортную группу FESCО, контролируемую группой "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.