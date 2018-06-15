Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
16 футболок с символикой кубка Чемпионата мира по футболу 2018 изъяли при проведении совместного оперативно-розыскного мероприятия сотрудники Владивостокской таможни и Управления МВД России по г. Владивостоку.
В одном из павильонов торгового центра Владивостока таможенники и полицейские обнаружили в розничной продаже синие, белые и серые мужские футболки (с ярлыками турецкого производства) с изображение кубка FIFA-2018. Маркировка на футболках сходна до степени смешения с охраняемым товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018.
Благодаря взаимодействию владивостокских таможенников с представителем правообладателя оперативно получена предварительная информация, что футболки низкого качества и обладают признаками контрафактности.
Изъятая продукция отправлена на экспертизу, после которой будет решен вопрос о возбуждении в отношении фирмы-продавца дела об административном правонарушении.
Справка:
Контролирующие органы проводят мероприятия по выявлению контрафактных товаров, маркированных символикой Чемпионата мира по футболу 2018. Контрафактные товары Владивостокская таможня выявляет как самостоятельно, так и совместно с органами полиции, на границе и внутри страны.
Всего в 2018 году Владивостокская таможня выявила 6683 единицы контрафактной продукции, маркированной товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018.
Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена ст. 14.10 ч. 1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товара.
Новости тематики
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
- Доллары из Приморья вывозят мешками
- Понятые из "дела Пушкарева" оказались людьми без адреса
- В деле Игоря Пушкарева оказалось много странных материалов
Новости раздела
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Во Владивостоке целый микрорайон уже много часов сидит без электричества
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
- Берег на Океанской загадили военные, чистит – городская служба
- В историческом районе Владивостока обрушилось здание (Фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Умер режиссер Станислав Говорухин
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца