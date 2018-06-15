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Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники

15 Июня 2018, 14:31 | Владивосток

16 футболок с символикой кубка Чемпионата мира по футболу 2018 изъяли при проведении совместного оперативно-розыскного мероприятия сотрудники Владивостокской таможни и Управления МВД России по г. Владивостоку.

В одном из павильонов торгового центра Владивостока таможенники и полицейские обнаружили в розничной продаже синие, белые и серые мужские футболки (с ярлыками турецкого производства) с изображение кубка FIFA-2018. Маркировка на футболках сходна до степени смешения с охраняемым товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018.

Благодаря взаимодействию владивостокских таможенников с представителем правообладателя оперативно получена предварительная информация, что футболки низкого качества и обладают признаками контрафактности.

Изъятая продукция отправлена на экспертизу, после которой будет решен вопрос о возбуждении в отношении фирмы-продавца дела об административном правонарушении.

Справка:

Контролирующие органы проводят мероприятия по выявлению контрафактных товаров, маркированных символикой Чемпионата мира по футболу 2018. Контрафактные товары Владивостокская таможня выявляет как самостоятельно, так и совместно с органами полиции, на границе и внутри страны.

Всего в 2018 году Владивостокская таможня выявила 6683 единицы контрафактной продукции, маркированной товарным знаком Чемпионата мира по футболу 2018.

Административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена ст. 14.10 ч. 1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товара.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: футболка  2018  чемпионат мира  футбол 



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