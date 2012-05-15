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Вандалы испортили сквер во Владивостоке
15 Мая 2012, 23:57 | Владивосток
Неизвестные злоумышленники вырвали «с корнем» и опрокинули все скамейки возле скверика на верхней точке фуникулера во Владивостоке.
Также вандалы значительно повредили брусчатку рядом со скамейками. Примечательно, что, несмотря на активную рекламную кампанию по борьбе с «паразитами общества», акты вандализма в городе продолжаются. И ответа на вопрос: «Ради чего, собственно?» нет.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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