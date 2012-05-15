Вандалы испортили сквер во Владивостоке

Неизвестные злоумышленники вырвали «с корнем» и опрокинули все скамейки возле скверика на верхней точке фуникулера во Владивостоке.

Также вандалы значительно повредили брусчатку рядом со скамейками. Примечательно, что, несмотря на активную рекламную кампанию по борьбе с «паразитами общества», акты вандализма в городе продолжаются. И ответа на вопрос: «Ради чего, собственно?» нет.

«Золотой Рог».