Экс-мэр Владивостока призвал на помощь математику

Игорь Пушкарёв: «Всё ещё есть надежда на то, что законы математики работают не только в школьных учебниках, но и в реальной жизни»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал новый пост в социальных сетях:

«Я выражаю свою признательность и уважение людям, которые не побоялись и публично выразили свое мнение относительно запрошенных гособвинением для меня 17 лет колонии строгого режима.

Не стану гадать, какое решение вынесет суд. Скажу только, что нарисовать ущерб или приписать взятку можно, но убедить невиновного человека в том, что он переступил закон - невозможно. Тем более что ущерб - вещь объективная, ведь это - математика, которая доказательна и достоверна. И у меня всё ещё есть надежда на то, что законы математики работают не только в школьных учебниках, но и в реальной жизни, и справедливость последует по всем законам… математики, жизни и юриспруденции».