Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока призвал на помощь математику
Игорь Пушкарёв: «Всё ещё есть надежда на то, что законы математики работают не только в школьных учебниках, но и в реальной жизни»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал новый пост в социальных сетях:
«Я выражаю свою признательность и уважение людям, которые не побоялись и публично выразили свое мнение относительно запрошенных гособвинением для меня 17 лет колонии строгого режима.
Не стану гадать, какое решение вынесет суд. Скажу только, что нарисовать ущерб или приписать взятку можно, но убедить невиновного человека в том, что он переступил закон - невозможно. Тем более что ущерб - вещь объективная, ведь это - математика, которая доказательна и достоверна. И у меня всё ещё есть надежда на то, что законы математики работают не только в школьных учебниках, но и в реальной жизни, и справедливость последует по всем законам… математики, жизни и юриспруденции».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока призвал на помощь математику
- Участников драки фанатов "Луча" и "СКА-Хабаровск" отправили за решетку
- Прокуратура подозревает наличие у экс-мэра Владивостока экстрасенсорных способностей
- В аэропорту Владивостока самолет столкнулся с собакой
- Приговор Игорю Пушкареву огласят 2 апреля
- Пароход из Владивостока столкнулся с круизным лайнером в Пусане, а затем врезался в мост
- В деле Пушкарёва обвинение отказывается использовать записи "прослушки" ФСБ
- Экс-мэр Владивостока: "Суд мне отказал..."
- Экс-мэру Владивостока явно мстят
- Бывший главный энергетик Дальнего Востока остался в СИЗО
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока призвал на помощь математику
- В здании Приморского водоканала во Владивостоке проходят обыски
- Участников драки фанатов "Луча" и "СКА-Хабаровск" отправили за решетку
- Прокуратура подозревает наличие у экс-мэра Владивостока экстрасенсорных способностей
- В аэропорту Владивостока самолет столкнулся с собакой
- Приговор Игорю Пушкареву огласят 2 апреля
- Пароход из Владивостока столкнулся с круизным лайнером в Пусане, а затем врезался в мост
- В деле Пушкарёва обвинение отказывается использовать записи "прослушки" ФСБ
- Экс-мэр Владивостока: "Суд мне отказал..."
- Экс-мэру Владивостока явно мстят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- В Приморье раскулачивают "красного губернатора"
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Одно из многострадальных зданий ДВФУ купили за бесценок и бросили
- "И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?"
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Центр "Мой бизнес" ждет предпринимателей
- В Приморье за несколько месяцев рухнула целая отрасль
- Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта