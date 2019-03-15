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В здании Приморского водоканала во Владивостоке проходят обыски
15 Марта 2019, 11:17 | Владивосток
Территория учреждения на Военном Шоссе оцеплена сотрудниками полиции
Как сообщили очевидцы деловой газете «Золотой Рог», на территории здании Приморского водоканала были замечены вооруженные сотрудники полиции. По информации, полученной от работников «Примводоканала», были оцеплены третий и четвертый этажи здания компании. В настоящий момент проходят обыски.
"Оперативно-следственные мероприятия проводились в связи с деятельностью предприятия до 2015 года, - подтвердили в "Примводоканале". - Стандартная процедура. Никого из сотрудников не задержали".
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Теги: Примводоканал полиция обыски
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