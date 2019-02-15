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Игорь Пушкарев поговорил с "оборотнем"
Экс-мэр Владивостока на суде пытался задать вопросы свидетелю обвинения, но вмешался прокурор
В социальных сетях вышел свежий пост экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
«Думал, что наше дело близится к развязке, а у нас здесь, оказывается, самая кульминация. На прошедшее заседание прокуроры в качестве свидетеля вызвали ранее судимого (Гугл в помощь), бывшего исполняющего обязанности начальника оперативно-розыскной части № 9 по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю Алексея Ворошилова. Этот человек сейчас директор МУП «Дороги Владивостока».
Государственный обвинитель попросил допросить Ворошилова как представителя потерпевшей стороны, несмотря на то, что Ворошилов возглавил предприятие в ноябре 2018 года (то есть, в рассматриваемый следствием период времени деятельности МУПа, мягко говоря, не вписывается) прокуроры настаивают на даче им показаний против нас. Сначала Ворошилов сетует на оказанное на него давление в связи с расторгнутым по его инициативе договором с адвокатом, представляющим в суде интересы МУПа. А когда очередь задавать вопросы дошла до защиты, он парировал: Ваша честь, разрешите мне не отвечать на вопросы адвокатов. Меня по органам потаскали, я не хочу провокаций…
Он не хочет, а я, по его мнению, хочу?!
Очевидно, что доводы, которые обвинение пытается приобщить под видом доказательств, никак не относятся к предмету доказывания. Кроме того, у адвокатов возникло много вопросов к оперативно-розыскным мероприятиям.
Но как это ни странно, в общем я рад такому развитию событий - работают ребята, стараются - высасывают из пальца невысосанное, так сказать😆 Подняли настроение.
Судья документы к делу приобщил с оговоркой. Учитывать ли их в итоговом решении - уже другой вопрос (надеемся на здравомыслие).
И да, я, конечно, использовал возможность задать Ворошилову несколько вопросов в зале суда, которые для меня расставили точки над i:
- Какое ваше образование?
- Высшее юридическое.
- До этого вы где работали до МУПа?
- Игорь Сергеевич, при всём уважении к вам, я последние три месяца живу, как на вулкане…
- Вы сами как считаете, МУПу причинён ущерб?
- Я полностью оставляю на решение суда.
- Сколько сейчас платят директорам МУПа?
- 79
- Привлекались ли вы к уголовной ответственности?
- Игорь Сергеевич, при всём уважении, за последнее время столько вопросов, столько следственных действий….. не хочу отвечать на вопросы.
- А почему на вопросы обвинения отвечаете?
Прокурор: возражаю!
То есть, при всём уважении ко мне, он как бы вынужден очернять меня, и я должен войти в его положение. Ну, вы поняли, человек «живёт, как на вулкане», это вам не то что три года в СИЗО сидеть…
Такие дела.»
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надоел этот клоун пушкарев . . кто пишит эти статейки заказные -посадить его и ему подобных лет на 20 с конфискацией