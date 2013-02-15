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Более сотни жителей Владивостока пострадали от действий компании "Окна-Роста" на 8 млн рублей
Растиражированная в городских СМИ оконная компания "Окна-Роста" действовала под именем реальной крупной федеральной сети, но на руках клиенты имеют договор с ИП "Лазарь Рубинштейн".
Под "прицел" мошенников попали в основном пенсионеры, которых привлекли низкие цены компании и предновогодняя акция. Так, в сложную ситуацию попала 82-летняя Елена Викторовна (имя изменено), заключившая договор с ИП на 36 тыс. рублей. Еще в ноябре 2012 года пенсионерка обратилась в компанию "Окна-Роста", расположенную по ул. Русская, 35, за установкой окон. Для того чтобы оплатить услуги, ей пришлось оформить там же в офисе оконной компании кредит под видом рассрочки одного известного банка.
При заключении договора сотрудники компании обещали установить окна в январе 2013 года, то же самое пенсионерке говорили, когда она до Нового года звонила в "Окна-Роста". Причем, предварительно даже были сделаны замеры. Когда январь прошел, а вестей от оконной компании так и не поступило, Елена Викторовна сама решила узнать о судьбе своих окон. Однако телефоны, указанные в договоре, упорно "молчали". Тогда пенсионерка решила лично задать вопрос, но выяснилось, что офис компании "на лопате". Расстроенная Елена Викторовна обратилась за помощью к родственникам, которые выяснили, что все остальные офисы "Окна-Роста" (которых всего три по городу) также закрыты, а номера телефонов либо не существуют, либо игнорируются.
Тогда родственник пострадавшей поехал с "кредитным" договором в банк. Выяснилось, что указанный в договоре счет, на который перечисляла ежемесячные выплаты Елена Викторовна, является расчетным счетом карты частного лица. Также сотрудники банка отметили, что данный договор не зарегистрирован в банке и является поддельным. Т.е. мошенники очень точно скопировали форму известного банка, заставив клиентов пополнять их личный баланс. История Елена Викторовны, благодаря оперативным действиям родственников и пониманию банкиров завершилась успешно: в банке пообещали, что в ближайшее время карту заблокируют, а средства будут изъяты и направлены на возврат денег, уплаченных пострадавшей.
Жертв мошенников оказалось более сотни, общая сумма ущерба, по сообщениям пресс-службы городского УВД, составляет 8 млн рублей. И это при учете, что еще не все пострадавшие подали заявление в полицию. Как сообщает пресс-служба городского УВД, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним22:27, 20.02.2013#
Нужно не гнаться да дешевизной! Хотя справедливости ради замечу, что в данной компании цены (по крайней мере лето 2012) были даже выше рыночных. Все эти факты являются следствием плана путина. Только при таком плане возможен сумасшедший разгул преступности, мошенничества и коррупции!
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Псевдоним12:13, 10.04.2013#
Граждане! прежде чем заключачь договора любого характера, проконсультируйтес у специалистов. Разбираю эту запутанную ситуацию, составляю иск в суд. В данном случае должен был быть заключен трехсторонний оригинальный договор. Будьте бдительны. По факсимильным бумагам никто и никогда не совершает сделок.
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Что вы несете???????? Имя банка напишите!!!! Вам не страшно врать!!! Компания сотрудничала с 5 банками Владивостока!!!! Какое мошенничество??? Договор скопи повали мошенники! Но банк перечислить деньги!!!! Фууууууууу как мерзко читать!!!! Вы на кого рас читывайте? На 85 летних бабушек??? Кто будет этот бред считать!!!