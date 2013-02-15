www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Более сотни жителей Владивостока пострадали от действий компании "Окна-Роста" на 8 млн рублей

15 Февраля 2013, 18:44 | Владивосток

Растиражированная в городских СМИ оконная компания "Окна-Роста" действовала под именем реальной крупной федеральной сети, но на руках клиенты имеют договор с ИП "Лазарь Рубинштейн".

Под "прицел" мошенников попали в основном пенсионеры, которых привлекли низкие цены компании и предновогодняя акция. Так, в сложную ситуацию попала 82-летняя Елена Викторовна (имя изменено), заключившая договор с ИП на 36 тыс. рублей. Еще в ноябре 2012 года пенсионерка обратилась в компанию "Окна-Роста", расположенную по ул. Русская, 35, за установкой окон. Для того чтобы оплатить услуги, ей пришлось оформить там же в офисе оконной компании кредит под видом рассрочки одного известного банка.

При заключении договора сотрудники компании обещали установить окна в январе 2013 года, то же самое пенсионерке говорили, когда она до Нового года звонила в "Окна-Роста". Причем, предварительно даже были сделаны замеры. Когда январь прошел, а вестей от оконной компании так и не поступило, Елена Викторовна сама решила узнать о судьбе своих окон. Однако телефоны, указанные в договоре, упорно "молчали". Тогда пенсионерка решила лично задать вопрос, но выяснилось, что офис компании "на лопате". Расстроенная Елена Викторовна обратилась за помощью к родственникам, которые выяснили, что все остальные офисы "Окна-Роста" (которых всего три по городу) также закрыты, а номера телефонов либо не существуют, либо игнорируются.

Тогда родственник пострадавшей поехал с "кредитным" договором в банк. Выяснилось, что указанный в договоре счет, на который перечисляла ежемесячные выплаты Елена Викторовна, является расчетным счетом карты частного лица. Также сотрудники банка отметили, что данный договор не зарегистрирован в банке и является поддельным. Т.е. мошенники очень точно скопировали форму известного банка, заставив клиентов пополнять их личный баланс. История Елена Викторовны, благодаря оперативным действиям родственников и пониманию банкиров завершилась успешно: в банке пообещали, что в ближайшее время карту заблокируют, а средства будут изъяты и направлены на возврат денег, уплаченных пострадавшей.

Жертв мошенников оказалось более сотни, общая сумма ущерба, по сообщениям пресс-службы городского УВД, составляет 8 млн рублей. И это при учете, что еще не все пострадавшие подали заявление в полицию. Как сообщает пресс-служба городского УВД, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: услуги  мошенничество 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним22:28, 17.02.2013#

    Что вы несете???????? Имя банка напишите!!!! Вам не страшно врать!!! Компания сотрудничала с 5 банками Владивостока!!!! Какое мошенничество??? Договор скопи повали мошенники! Но банк перечислить деньги!!!! Фууууууууу как мерзко читать!!!! Вы на кого рас читывайте? На 85 летних бабушек??? Кто будет этот бред считать!!!

  • Псевдоним19:55, 18.02.2013#

    Зачем платить платежи по кредиту, если кредитные договор поддельный?

  • Псевдоним20:03, 18.02.2013#

    а где же они тогда взяли рекламные ролики этой федеральной компании? реклама не валяется где попало. реклама то крутилась настоящая.

  • Псевдоним20:54, 18.02.2013#

    Да жОпа. Кругом один обман . Очень надеюсь, что справедливость восторжествует.

  • Псевдоним21:24, 18.02.2013#

    Это что получается, прежде чем заключить договор с какой-либо компанией на предоставление услуги, сначало нужно пройти все инстанции, чтобы удостовериться в честности компании?????Банк, налоговую, полицию. . . . ?

  • Псевдоним22:27, 20.02.2013#

    Нужно не гнаться да дешевизной! Хотя справедливости ради замечу, что в данной компании цены (по крайней мере лето 2012) были даже выше рыночных. Все эти факты являются следствием плана путина. Только при таком плане возможен сумасшедший разгул преступности, мошенничества и коррупции!

  • Псевдоним12:13, 10.04.2013#

    Граждане! прежде чем заключачь договора любого характера, проконсультируйтес у специалистов. Разбираю эту запутанную ситуацию, составляю иск в суд. В данном случае должен был быть заключен трехсторонний оригинальный договор. Будьте бдительны. По факсимильным бумагам никто и никогда не совершает сделок.

  • Псевдоним17:18, 02.11.2013#

    Тоже брал кредит в окнах роста. так как их нет подал в суд на альфа банк. чтобы не платить. суд решил и сказали что придется платить банку.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru