Во Владивостоке задержан грабитель-рецидивист

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. В три часа ночи на улице Борисенко к 30-летнему мужчине, возвращавшемуся домой, подошел неизвестный. Злоумышленник силой вырвал из рук пострадавшего дорогостоящий сотовый телефон и удалился с добычей в руках.

В полицию ограбленный мужчина обратился только на следующий день. Несмотря на это, участковые уполномоченные полиции установили личность и задержали преступника. Молодой человек в возрасте 21 года признался в нападении и вернул потерпевшему похищенный мобильный. В ходе проверки было установлено, что на своем счету парень уже имеет три судимости, одна из которых в настоящее время еще не погашена. Сейчас в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до семи лет.

«Золотой Рог».