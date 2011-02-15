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Владивостокская таможня прославилась на всю Россию
Транспортная прокуратура Приморья ведет проверку по факту появления на YouTube скандального ролика о владивостокских таможенниках, сообщает пресс-служба ведомства.
Как представляется, статус скандального ролик получил, во-первых, из-за хорошего качества, талантливой идеи и игрового куража непрофессиональных артистов. Недаром он стал популярен не только в дальневосточном «околотке», но и в стране. За считанные часы стал хитом. Есть повод для гордости.
Как сказано выше, транспортная прокуратура начала проверку по факту появления ролика в Интернете. Якобы авторы были связаны обязательством не распространять ролик никоим образом. То есть больше ничего прокуратуру не возмутило. Как представляется, если вина «артистов» и есть, то она лежит в плоскости морально-этической. Начальство «артистов» возмутила пьянка на рабочем месте, в форме таможенника, возможно, слова о том, как весело работать во владивостокской таможне, может, еще девушки не понравились … или понравились, наоборот? «Действующие сотрудники Владивостокской таможни, которые снялись в скандальном видеоклипе, будут подвергнуты дисциплинарному взысканию», - сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ФТС РФ Владимир ЗУБКОВ. А непосредственное руководство таможенников заявило, что причастные к съемкам будут уволены.
За что? Съемки корпоративных видео – давно норма, не норма столь качественно сделанные. Да, возможно, есть вопросы, на чьи деньги снято, будем называть вещи своими именами, на незаконные ли поборы с клиентов? Но поборы, волокита с оформлением документов, искусственно создаваемые очереди с 4 утра, если они и есть, руководство не волнуют. Или оно только из клипа «Таможня Владивостока рулит» узнало, почему так «хорошо работать в таможне»?! Или руководство само никогда на рабочем месте, будучи в форме(!), не поднимало рюмочку за таможню, что «мзду не берет»?
- Ребята покуражились, поприкалывались, проявили себя творчески. А если теперь их из таможни хотят за это уволить - значит, у них не совсем здоровое начальство, - поделился своим мнением с агентством PrimaMedia Сергей МАТЛИН, директор «Агентства нестандартных решений».
Видеоклип под названием «Таможня Владивостока рулит» был размещен на видеосервисе YouTube в начале февраля. Клип снят в R'n'B и является, по сути, переделкой песни группы «БандЭрос» «Коламбия Пикчерз не представляет». Часть ролика снята в здании владивостокской таможни, где одетые совсем не по форме сотрудники пьют в рабочих кабинетах шампанское, танцуют и поют о том, как весело работать в ведомстве.
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