www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Владивостокская таможня прославилась на всю Россию

15 Февраля 2011, 15:05 | Владивосток

Транспортная прокуратура Приморья ведет проверку по факту появления на YouTube скандального ролика о владивостокских таможенниках, сообщает пресс-служба ведомства.

Как представляется, статус скандального ролик получил, во-первых, из-за хорошего качества, талантливой идеи и игрового куража непрофессиональных артистов. Недаром он стал популярен не только в дальневосточном «околотке», но и в стране. За считанные часы стал хитом. Есть повод для гордости.

Как сказано выше, транспортная прокуратура начала проверку по факту появления ролика в Интернете. Якобы авторы были связаны обязательством не распространять ролик никоим образом. То есть больше ничего прокуратуру не возмутило. Как представляется, если вина «артистов» и есть, то она лежит в плоскости морально-этической. Начальство «артистов» возмутила пьянка на рабочем месте, в форме таможенника, возможно, слова о том, как весело работать во владивостокской таможне, может, еще девушки не понравились … или понравились, наоборот? «Действующие сотрудники Владивостокской таможни, которые снялись в скандальном видеоклипе, будут подвергнуты дисциплинарному взысканию», - сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ФТС РФ Владимир ЗУБКОВ. А непосредственное руководство таможенников заявило, что причастные к съемкам будут уволены.

За что? Съемки корпоративных видео – давно норма, не норма столь качественно сделанные. Да, возможно, есть вопросы, на чьи деньги снято, будем называть вещи своими именами, на незаконные ли поборы с клиентов? Но поборы, волокита с оформлением документов, искусственно создаваемые очереди с 4 утра, если они и есть, руководство не волнуют. Или оно только из клипа «Таможня Владивостока рулит» узнало, почему так «хорошо работать в таможне»?! Или руководство само никогда на рабочем месте, будучи в форме(!), не поднимало рюмочку за таможню, что «мзду не берет»?

- Ребята покуражились, поприкалывались, проявили себя творчески. А если теперь их из таможни хотят за это уволить - значит, у них не совсем здоровое начальство, - поделился своим мнением с агентством PrimaMedia Сергей МАТЛИН, директор «Агентства нестандартных решений».

Видеоклип под названием «Таможня Владивостока рулит» был размещен на видеосервисе YouTube в начале февраля. Клип снят в R'n'B и является, по сути, переделкой песни группы «БандЭрос» «Коламбия Пикчерз не представляет». Часть ролика снята в здании владивостокской таможни, где одетые совсем не по форме сотрудники пьют в рабочих кабинетах шампанское, танцуют и поют о том, как весело работать в ведомстве.

Автор: Ольга Журман
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru