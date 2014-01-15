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Во Владивостоке трассу Седанка – Патрокл оставили без освещения
15 Января 2014, 14:00 | Владивосток
Специалисты ОАО «Примавтодор» уже восстановили около 8 километров ранее похищенного электрического кабеля на трассе Седанка – Патрокл.
По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, в конце декабря 2013 года неизвестные похитили более 16 километров электрического кабеля на трассе Седанка – Патрокл.
По инициативе департамента было возбуждено несколько уголовных дел по факту хищения кабеля.
Ремонтные бригады ОАО «Приавтодор» продолжают восстанавливать систему освещения.
Фото ЗАО "ТМК".
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Для воровства такого количества кабеля нужна целая бригада, и определенное количество техники и несколько дней. За это время пока воры производили демонтаж действующей электролинии никто из обслуживающего персонала не видел что освещение данной дороги отсутствует? Что за бред?