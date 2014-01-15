Во Владивостоке трассу Седанка – Патрокл оставили без освещения

Специалисты ОАО «Примавтодор» уже восстановили около 8 километров ранее похищенного электрического кабеля на трассе Седанка – Патрокл.

По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, в конце декабря 2013 года неизвестные похитили более 16 километров электрического кабеля на трассе Седанка – Патрокл.

По инициативе департамента было возбуждено несколько уголовных дел по факту хищения кабеля.

Ремонтные бригады ОАО «Приавтодор» продолжают восстанавливать систему освещения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ЗАО "ТМК".