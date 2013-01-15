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Во Владивостоке в международной посылке задержан боевой японский меч

15 Января 2013, 20:20 | Владивосток

На таможенную территорию Таможенного союза по транзитной декларации поступило международное почтовое отправление, прибывшее из Японии. Декларация на товары была подана на таможенный  пост Владивостокский прижелезнодорожный почтамт  Владивостокской таможни. В товаросопроводительных документах отправитель в графе «описание товара»  заявил «Sword» (меч).

В ходе таможенного досмотра посылки был обнаружен колюще-режущий предмет, схожий с боевым японским мечом. Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что указанный предмет относится к боевому холодному оружию.

Согласно Приложению к Решению Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338 «Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях», в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе, пересылка которых в международных почтовых отправлениях запрещена, включены в том числе любые виды оружия.

Несоблюдение установленных запретов и ограничений влечет административную ответственность  по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ.

В данном случае за совершение правонарушения несет ответственность перевозчик, в отношении которого и возбуждено  дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование, сообщила Виктория Шамаева, пресс-секретарь Владивостокской таможни.

Газета "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба ДВТУ
Теги: почта  экспертиза  оружие  таможня 



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Комментарии

  • Псевдоним01:31, 16.01.2013#

    Ну, что вы такие вредные? Ну прислал человек из Японии катану. Ну и что? Может он колекционер. А кроме того из Японии нельзя по почте прислать настоящий меч. Сами японцы его не выпустят.

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