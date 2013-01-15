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Во Владивостоке в международной посылке задержан боевой японский меч
На таможенную территорию Таможенного союза по транзитной декларации поступило международное почтовое отправление, прибывшее из Японии. Декларация на товары была подана на таможенный пост Владивостокский прижелезнодорожный почтамт Владивостокской таможни. В товаросопроводительных документах отправитель в графе «описание товара» заявил «Sword» (меч).
В ходе таможенного досмотра посылки был обнаружен колюще-режущий предмет, схожий с боевым японским мечом. Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что указанный предмет относится к боевому холодному оружию.
Согласно Приложению к Решению Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338 «Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях», в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе, пересылка которых в международных почтовых отправлениях запрещена, включены в том числе любые виды оружия.
Несоблюдение установленных запретов и ограничений влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ.
В данном случае за совершение правонарушения несет ответственность перевозчик, в отношении которого и возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование, сообщила Виктория Шамаева, пресс-секретарь Владивостокской таможни.
Газета "Золотой Рог".
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Ну, что вы такие вредные? Ну прислал человек из Японии катану. Ну и что? Может он колекционер. А кроме того из Японии нельзя по почте прислать настоящий меч. Сами японцы его не выпустят.