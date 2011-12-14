МОРДОХОВИЧ: Пожар не должен снизить уровень надежности моста через бухту Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Исполняющий обязанности заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр МОРДОХОВИЧ сообщил ZRpress, что рано давать оценку последствиям пожара, который произошел на строящемся вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Пока идет их комиссионный анализ – над этим работают инженеры и эксперты.

По его мнению, главная задача сейчас – предпринять все исчерпывающие меры, чтобы не изменить технические характеристики моста. При этом надо учесть, что проектом в них всегда закладывается определенный «запас прочности», предусматривающий возможность чрезвычайных происшествий. Например, взрыв на мосту цистерны с бензином. В целом, все это будет проверено, рассчитано разными способами, и конструкции будут выведены на проектное состояние.

Напомним, что пожар, начавшийся с горения опалубки на чуркинской стороне моста в районе 12 опоры 12 декабря около 20.00 затронул площадь около 500 кв. метров и полыхал почти 7 часов, последние очаги открытого огня были ликвидированы утром следующего дня в 09.00.

Пожар нарушил график работ, которые велись по этому объекту круглосуточно. Своими силами строители не смогли погасить пламя, и в его тушении принимали участие 167 человек и 38 единиц техники. Пожар и его тушение обошлись без жертв и пострадавших.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог" - ZRpress.ru.