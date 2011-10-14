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Во Владивостоке полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Наряд вневедомственной охраны в составе младшего сержанта полиции Ивана Никиташко и старшего сержанта полиции Алексея Стреж 1-ой роты батальона полиции Управления вневедомственной охраны УМВД России по г. Владивостоку находились на маршруте патрулирования в районе улицы Ватутина. Внимание стражей порядка привлекли три парня, которые, увидев полицейских, неожиданно засуетились и попытались быстро удалиться.
Уже через несколько минут подозрения сотрудников вневедомственной охраны полностью подтвердились – у уроженцев солнечного Азербайджана были причины нервничать. Полицейские при осмотре нашли у них две пачки из-под сигарет и черный сверток. Внутри находился порошок белого цвета.
Поняв, что избежать дальнейшего внимания к своим персонам не удастся, молодые люди пошли на беспрецедентные меры –
они предложили полицейским
взятку. Ни много ни мало –
1 миллион рублей!
Отказавшись от «щедрого» предложения, бойцы вневедомственной охраны доставили задержанных в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Владивостока.
Согласно результатам экспертизы, изъятое у задержанных вещество является смесью наркотического средства диацетилморфин (героин) весом 37 граммов. Российской законодательство уже 2,5 грамма этого наркотика определяет, как особо крупный размер.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.2 УК РФ. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Расследование продолжается.
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