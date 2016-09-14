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Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты морякам
Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам судна «Yeruslan». Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте, сейчас судно находится на рейде в порту Владивостока.
По данным следствия, в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года работодателем не производилась выплата заработной платы морякам судна «Yeruslan», при наличии реальной возможности ее выплаты. Сумма общей задолженности превысила 16 тыс. долларов США.
Следователи установили, что судном «Yeruslan» владеет компания Claner Shipping Limited, которая занимается грузоперевозкой.
В настоящее время уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Как отмечается в сообщении СКР, руководство компании не платило зарплату морякам из личной заинтересованности, которая заключалась в трате денег, предназначенных на зарплату, на осуществление коммерческой деятельности Claner Shipping Limited.
Напомним, невыплата заработной платы является одним из грубейших нарушений конституционных прав граждан, в связи с чем, основной задачей следствия является возмещение ущерба пострадавшим в полном объеме.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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