Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке задержан грабитель
14 Августа 2012, 01:40 | Владивосток
ПРИМОРЬЕ, 13 августа, ZRPRESS. 30-летний мужчина напал на свою жертву среди бела дня. На остановке общественного транспорта «Фрегат» он подошел к женщине, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и бросился бежать.
Благодаря тому, что потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию и подробно описала приметы своего обидчика, он был задержан в кратчайшие сроки. Цепочка в ходе досмотра была обнаружена и изъята.
Вскоре подозреваемый предстанет перед судом и ответит за свои деяния, которые квалифицируются как грабеж и могут быть наказаны лишением свободы на срок до четырех лет«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
- Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
Новости раздела
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Находящийся в сизо экс-мэр Владивостока выступил против тюрьмы для животных в Приморье
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- Неработающие светофоры стали причиной автомобильного коллапса во Владивостоке
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
- Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
Loading...