Во Владивостоке задержан грабитель

ПРИМОРЬЕ, 13 августа, ZRPRESS. 30-летний мужчина напал на свою жертву среди бела дня. На остановке общественного транспорта «Фрегат» он подошел к женщине, сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и бросился бежать.

Благодаря тому, что потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию и подробно описала приметы своего обидчика, он был задержан в кратчайшие сроки. Цепочка в ходе досмотра была обнаружена и изъята.

Вскоре подозреваемый предстанет перед судом и ответит за свои деяния, которые квалифицируются как грабеж и могут быть наказаны лишением свободы на срок до четырех лет