Мошенники запустили новую схему обирания граждан

Со счетов пассажиров списываются средства, но сами услуги не предоставляются

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот» выявила случаи мошенничества при продажах в интернете ее дополнительных услуг.

«Ряд сторонних интернет-ресурсов, имеющих визуальное сходство с фирменным стилем авиакомпании, но не имеющих к ней никакого отношения, предлагает пассажирам «России» пройти платную онлайн-регистрацию на рейсы, а также забронировать и оплатить дополнительные услуги на борту. Со счетов пассажиров списываются средства, но сами услуги не предоставляются», - сообщил авиаперевозчик, отметив, что прохождение онлайн-регистрации, а также бронирование и оплата таких услуг возможны только на официальном сайте АК «Россия».

При этом пассажиры рейсов, вылетающих на популярные туристические направления (FV5501-5949), могут заранее организовать для себя более комфортные условия перелета. На лайнерах авиакомпании «Россия» предлагается несколько вариантов мест повышенной комфортности. Например, места Space+ с увеличенным расстоянием между рядами и большим пространством для ног.

Авиакомпания «Россия» в настоящее время выполняет ежедневные полеты из Владивостока в Москву.