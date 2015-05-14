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Неизвестные лица предлагали ученикам владивостокской школы сомнительную жвачку

14 Мая 2015, 13:07 | Владивосток

Завершилась проверка, проведенная управлением ФСКН по Приморскому краю, по коллективному заявлению родителей  учащихся  средней школы № 58 г. Владивостока по фактам возможного сбыта психоактивных веществ под видом жевательной резинки. О ее результатах журналистам рассказал начальник управления Игорь СТЕПАНЕНКО, пишет деловая газета "Золотой Рог".

– Была сформирована оперативная группа из числа наиболее опытных  сотрудников, в том  числе экспертов-криминалистов, организован  выезд  специалистов-кинологов для возможного обнаружения признаков   незаконного оборота  психоактивных веществ на территории школы.  Изучена оперативная обстановка в данном районе, организован просмотр записей видеокамер, опрошены персонал и  представители охранного агентства, осуществляющего охрану  учебного  заведения, проведена оперативная работа по установлению иных лиц, возможно, располагающих объективной информацией, – поделился подробностями работы руководитель   УФСКН.

Специалисты изучили сведения о возможных фактах отравления психоактивными веществами учащихся,  с этой целью был проведен анализ обращений в детские поликлиники города в течение четырех последних месяцев.

События, по поводу которых били тревогу родители, имели место 3 и 24 апреля. По словам Игоря СТЕПАНЕНКО, установлено, что в двух случаях к детям обращались неизвестные лица и предлагали  попробовать жвачку, от которой они отказались. В ходе этой проверки не были получены образцы предполагаемого вещества.

Но уже 8 мая  в управление обратилась мама учащегося школы № 14 г. Владивостока и  сообщила, что ее сыну и его одноклассникам по дороге домой 5 мая  неизвестным  лицом была предложена жевательная резинка, возможно, с психоактивными веществами.

– Нами был получен ее образец, проведено химико-токсикологическое исследование.  По ее результатам  запрещенных веществ в данном образце не обнаружено, - сообщил  начальник управления. –  В результате проведенного комплекса мероприятий мы делаем вывод об отсутствии объективных данных, позволяющих подтвердить факт предложения жвачки с психоактивными веществами, незаконного оборота среди учащихся и вовлечения  их в указанную деятельность.

Вместе с тем, Игорь Степаненко заверил присутствующих в том, что ситуация будет оставаться на оперативном контроле, в школах будут проведены дополнительные профилактические мероприятия. Он также проинформировал присутствующих о некоторых результатах совместной работы правоохранительных органов края  в сфере незаконного оборота наркотиков за четыре месяца 2015 года. Из незаконного оборота за этот период изъято более 760 кг подконтрольных веществ, в том числе более 60 кг синтетических наркотиков. Это в 15 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года, соответственно, десятки тысяч разовых доз не дошли до потребителя. Подробности читайте в газете «Золотой Рог».

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ирина Баранник
Теги: школы  приморье  наркотики  дети  фскн 



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