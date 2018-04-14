В деле Игоря Пушкарева оказалось много странных материалов

У защиты возникло множество замечаний по поводу достоверности доказательств

Очередное слушание по существу дела бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва состоялось в Тверском суде Москвы 11 апреля. В ходе заседания были оглашены материалы 17-го и 18-го томов уголовного дела. В основном это материалы оперативно-розыскных мероприятий и документы об их рассекречивании. У защиты возникли замечания по поводу достоверности доказательств – это истечение сроков исполнения по ряду документов, не заверенные копии и незаконная прослушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Игоря Пушкарёва.

В начале слушания сторона защиты предоставила суду письменные замечания по 14, 15 и 16-му томам. Адвокаты отметили, в деле присутствуют справки о ряде банковских операций, которые выдаются на основе судебного решения. Такого решения не было, не было и запросов. Поэтому подобные доказательства являются недопустимыми.

Далее были зачитаны материалы 17 и 18 томов. Защитники не раз акцентировали внимание суда на некорректность ряда документов, озвученных гособвинителем, имеющих принципиальное значение.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ каждое из доказательств по делу должно обладать свойствами относимости, допустимости и достоверности - они должны напрямую относиться к делу, быть добыты законным путем и правильно оформлены.

Гособвинитель зачитал ряд рапортов и постановлений, в том числе об отказах в возбуждении уголовного дела против Игоря Пушкарёва до 2016 года. Так в одном из рапортов указан 2007 год, но мэром Игорь Пушкарёв стал в 2008 году. Поэтому данные 2007 года не могут фигурировать в деле и являться доказательством обвинения.

Защитники обратили внимание суда и на материалы прослушивания телефонных разговоров Игоря Пушкарёва, датированных 2012 годом.

«Результаты просушивания должны были быть уничтожены через полгода, так как не было заведено уголовное дело. Кроме того, никакой экспертизы не было. Откуда следователь знал голоса тех, кто указывается в рапорте. И большой вопрос: как это вообще появилось у следователя через почти 4 года?! Когда материалы прослушки 2012 года должны были быть уничтожены в 2013 году», - отметили адвокаты.«И ещё раз обращаем внимание, по той статье, по которой проводилась прослушка, она запрещается. Но по ней весь город к Пушкарёву прослушивали», - подчеркнул адвокат Игоря Пушкарёва Константин Третьяков.

Также в ходе заседания адвокат экс-главы Владивостока Наталья Давыдова отмечает, что постановление о рассекречивании документа, содержащего государственную тайну, делается в двух экземплярах:

«Нам зачитали копию, которая никак не могла оказаться в деле. Штампы говорят о том, что документ рассекречивался два раза. После первого рассекречивания уголовного дела заведено не было».

В вину Игорю Пушкарёву вменяется и обращение к президенту, а также митинги, на которые неравнодушные жители Владивостока и Спасска-Дальнего вышли сразу после его ареста.

«Ставится в упрёк, что обращались в адрес президента, однако право на обращения закреплено в конституции, - подчеркнул Константин Третьяков. - По поводу митингов, которые проводились после ареста Пушкарёва. Никто не запрещает людям устраивать собрания. А нам наши обращения и собрания жителей в поддержку вменяется, словно он в этом виноват. Между прочим, Игорь Сергеевич дважды побежал на выборах главы города с результатом в 60%, а это значит, что поддержка жителей высока».

Ещё одним парадоксом дела является то, что в качестве обвинения представлен отказ главы Владивостока Игоря Пушкарёва принимать невыполненные в рамках контракта работы по строительству дороги.

Речь идёт об объездной дороге от Снеговой до Горностая. Открыли дорогу протяжённостью 4 километра, которая из старой грунтовки превратилась в современную трассу, в ноябре 2015 года. Её активное строительство длилось около года. Ещё четыре года до этого шли суды с подрядчиком, выигравшим аукцион, но не выполнившими своих обязательств.

«Этот подрядчик выиграл конкурс, получил аванс, но не сделал работы. Ущерб городу - более миллиарда рублей, - сказал Игорь Пушкарёв. - Очень много исков этим компаниям и этому человеку, который сейчас скрывается где-то за границей. Город не получил дорогу. Только в результате судебных разбирательств удалось расторгнуть контракты. Потом уже выиграл МУП и сделал дорогу. Но город получил дорогу на несколько лет позже. И был нанесён ущерб 130 миллионов, а в результате судебного производства - больше миллиарда. И этот человек допрашивался ФСБ, но ни к какой ответственности привлечён не был. В результате, продолжал свою деятельность».

Адвокаты обратили внимание суда на то, что у защиты имеются документы, подтверждающие факт абсолютного невыполнения необходимых работ.

«Работу так и не выполнил и теперь уже много лет по решению суда это предприятие должно г. Владивостоку более 1,2 млрд. рублей, реально получить которые уже невозможно, а дорогу пришлось делать силами МУПВ «Дороги Владивостока». Но, этот человек выступает со стороны обвинения, а Игорь Пушкарёв обвиняется в ограничении свободной конкуренции в области дорожного строительства в интересах МУПВ. Всё смешалось в доме Облонских», - прокомментировал Константин Третьяков.

После почти трёхчасового заседания, слушание было перенесено на 16 апреля.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Первые пять томов уголовного дела были прочитаны 13 и 27 марта. Ещё четыре тома были зачитаны 28 марта. С 9 по 12 тома уголовного дела были прочитаны 29 марта. Последнее заседание прошло 3 апреля. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда.

Напомним, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 26 марта отказала в апелляционной жалобе защиты экс-мэра Владивостокана решение Тверского суда Москвы по продлению ареста Игоря и Андрея Пушкарёвых до 26 апреля.

Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО №1 Москвы "Матросская тишина" с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.