Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
Скользкая дорога и узкий проезд не оставили водителю шансов...
Сегодня утром, 14 марта, на проспекте Острякова во Владивостоке мусоровоз, который потерял управление на скользком участке дороги, врезался в несколько легковушек, стоящих у обочины дороги. Узкая дорога, ведущая в глубь микрорайона и к женской консультации, что в доме по адресу пр. Острякова, 6, оказалась фактически перекрыта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На первый взгляд виноват водитель мусоровоза. Однако обвинять в случившимся только лишь его было бы несправедливо. И без того узкая дорога, ведущая к мусорным бакам, в этом месте каждое утро оказывается буквально заставлена автомобилями жителей окрестных домов. Само собой разумеется, мало кто из них, как это у нас принято, задумывается о том, что его машина создает препятствие для вывоза мусора. И чтобы подъехать к бакам, водители мусоровозов проявляют буквально чудеса эквилибристики. А легкий снег и уж тем более лед делают маневры на этом участке просто опасными.
Новости тематики
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- 2-летний водитель Toyota RAV4 в Приморье совершил наезд на свою мать и брата
- Во Владивостоке крышка канализационного люка подрезала навороченный Toyota Land Cruiser
- Во Владивостоке ликвидирована незаконная автостоянка
- ВНИМАНИЕ! На острове Русский началась массовая эвакуация автомобилей
- На борту самолета, летевшего из Москвы во Владивосток, произошла трагедия
- Самолет, выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку
- Фоторадары на Золотом мосту только за несколько дней "заработали" миллион рублей
- Во Владивостоке пассажиры нападают на таксистов
- В аэропорту Владивосток Ан-38 сел на рулежную дорожку вместо ВПП
Новости раздела
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- Подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына убегали через Владивосток
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- В центре Владивостока разрушают новое здание (фото)
- Школа во Владивостоке подверглась газовой атаке
- Ночью во Владивостоке горел детский сад
- Во Владивостоке самолет пошел на вынужденную посадку
- У самолета, летевшего из Владивостока, треснуло стекло кабины пилотов
- Самолеты, летевшие из Владивостока на Камчатку, направлены на запасной аэродром
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- В Приморье создадут огромное производство
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье появится еще один мост
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных
- В Приморье два острова попали под охрану государства