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Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке

14 Марта 2017, 08:24 | Владивосток

Скользкая дорога и узкий проезд не оставили водителю шансов...

Сегодня утром, 14 марта, на проспекте Острякова во Владивостоке мусоровоз, который потерял управление на скользком участке дороги, врезался в несколько легковушек, стоящих у обочины дороги. Узкая дорога, ведущая в глубь микрорайона и к женской консультации, что в доме по адресу пр. Острякова, 6, оказалась фактически перекрыта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На первый взгляд виноват водитель мусоровоза. Однако обвинять в случившимся только лишь его было бы несправедливо. И без того узкая дорога, ведущая к мусорным бакам, в этом месте каждое утро оказывается буквально заставлена автомобилями жителей окрестных домов. Само собой разумеется, мало кто из них, как это у нас принято, задумывается о том, что его машина создает препятствие для вывоза мусора. И чтобы подъехать к бакам, водители мусоровозов проявляют буквально чудеса эквилибристики. А легкий снег и уж тем более лед делают маневры на этом участке просто опасными.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ПДД  ГАИ  вывоз  ДТП  ГИБДД  мусор  женская консультация 



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