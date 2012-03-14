В Приморье сожжен гигантский кальмар

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ZRPRESS. В Приморском крае уничтожена поставленная из Перу обрезь с филе гигантского кальмара неподтверждённого качества и безопасности.

В ходе проведения государственного ветеринарного контроля на Государственной границе в отношении поступающей в Российскую Федерацию продукции животного происхождения, специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлена партия варёно-мороженной обрези с филе гигантского кальмара, не отвечающая ветеринарно-санитарным требованиям Таможенного союза.

Так, при проведении досмотра прибывшего в порт Владивостока из Республики Перу рефрижераторного контейнера, поставленного в адрес одной из владивостокских компаний, ветеринарными специалистами обнаружено, что на часть продукции, это 1110 килограммов кальмара, отсутствует ветеринарный сертификат страны-производителя, характеризующий территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места её выхода, подтверждающий отсутствие в ней болезнетворных бактерий и микроорганизмов, сообщил Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По информации отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в настоящее время вся партия обрези уничтожена путём высокотемпературного сжигания на комплексе по утилизации биологических отходов ЗАО «Роспродимпорт» (г. Владивосток).