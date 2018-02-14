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"Все прекрасно знают, что "дело Пушкарёва" незаконно"
Предварительное слушание по уголовному делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока" Андрея Лушникова прошло в Тверском суде Москвы 13 февраля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщил после заседания адвокат бывшего главы Владивостока Константин Третьяков, срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова продлен до 26 апреля. До той же даты продлён и срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва, пишет РИА Vladnews. Заседание проходило в закрытом режиме и длилось почти 6,5 часов. Все обвиняемые находились в зале суда.
Чуть позже адвокат экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва Константин Третьяков дал комментарий:
«Несмотря на вынесенное решение, наша позиция остается неизменной - дело было возбуждено, расследовано и направлено с изменением подсудности в Тверской районный суд Москвы незаконно. И, без преувеличения, каждый, кто хоть немного погружается в события, происходящие вокруг Игоря Пушкарёва, сразу же понимает это,"- заявил защитник. - Безусловно, с эмоциональной точки зрения очень сложно участвовать в процессе, когда совершенно очевидные вещи раз за разом выворачиваются наизнанку. Но я уверен, что рано или поздно мы добьемся того, что правда победит».
Следующее заседание, на котором состоится рассмотрение дела по существу, пройдет в Тверском суде Москвы 27 февраля.
Ранее Верховный суд Российской Федерации отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний. Адвокаты экс-мэра Владивостока по-прежнему не согласны с решением Верховного суда РФ о рассмотрении дела в Москве, а не во Владивостоке.
Фото РИА PrimaMedia.
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