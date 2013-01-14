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Во Владивостоке задержаны подозреваемые в серии краж из салонов сотовой связи
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Владивостоку задержаны двое мужчин 1975 и 1986 г. г. рождения, подозреваемых в серии краж из салонов сотовой связи и офисов на территории Владивостока.
Мужчины, оба наркоманы со стажем, неоднократно судимые совершали кражи телефонов, ноутбуков из салонов сотовой связи, а также личные вещи из офисов. В очередной раз при совершении кражи из салона сотовой связи, расположенного по ул. 2-я Круговая, лица преступников были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Полицейскими были установлены их личности. В ходе оперативно розыскных мероприятий они оба были задержаны.
В настоящий момент один из задержанных признался в том, что совершал неоднократные кражи полотен зеркал из автомобилей. У сотрудников есть доказательства их причастности и к другим подобным преступлениям.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».
Полиция города Владивостока просит всех пострадавших от рук этих преступников обратиться в УМВД России по г. Владивостоку (ул. Военное шоссе, 24 каб. 512) или позвонить по телефонам 02, 2-655-113, 2-566-183, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.
Газета "Золотой Рог".
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Всё, господа недо-журналисты, день прожит не зря -- кражи "недбуков" еще долго будут радовать. Спасибо. :)))