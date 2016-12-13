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Во Владивостоке во время пожара спасены несколько десятков человек
В жилом доме по ул. Чапаева, 12 декабря произошло возгорание, о чем в 05.00 на пульт пожарно-спасательной службы города поступило соответствующее сообщение, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Прибыв на место происшествия в 05.07, пожарные обнаружили, что в жилом доме на 4 этаже горит мусор. Брандмейстеры незамедлительно бросились на борьбу с пламенем. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать два звена газодымозащитной службы. Люди, находившиеся внутри дома, оказались отрезанными дымом от выхода. Из опасной зоны пожарные спасли 21 человека.
В 05.27 пожар был локализован, а в 06.38 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 7 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 17 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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