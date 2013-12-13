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Во Владивостоке популярная оптово-розничная база торговала просроченным мясом
На территории крупнейшей в пригороде города Владивостока оптово-розничной торговой базы обнаружено в реализации и изъято из оборота свыше 4 тонн мясных продуктов, часть из которых находилась в реализации уже просроченной.
Сотрудниками прокуратуры Советского района г. Владивостока, отдела полиции №6 УМВД России по г. Владивостоку и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории расположенной в пригороде г. Владивостока крупной оптово-розничной торговой базы «Владснаб» обнаружено и изъято из оборота 4,1 тонны мороженой мясной продукции, не имеющей ветеринарных сопроводительных документов. Реализовывалась сомнительная мясопродукция в трёх торговых точках, принадлежащим разным торговым организациям.
Так, в первой торговой точке проверяющими были обнаружены говяжья печень, мякоть свинины, мясной и рыбный фарш, общим весом 2870 килограммов. Во второй торговой точке было обнаружено 1200 килограммов крыльев цыпленка-бройлера, куриные бедра, куриные субпродукты и свиной окорок. В третьей торговой точке было обнаружено свыше 60 килограммов икры лососевых пород рыб. На всю обнаруженную продукцию полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности. Причем, на 176 килограммов крыльев цыпленка-бройлера срок годности истек в начале декабря этого года.
В настоящее время потенциально небезопасная продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. Прокуратурой Советского района г. Владивостока решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении организаций-нарушителей, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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Комментарии
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мяскО20:15, 16.12.2013#
что вы панику разводите, видимо как было не раз обыкновенное китайское мясо изьяли которые продают под видом других стран производителей по завышенной цене, а вообще новый год скоро пришла постанова сверху на корпаратив нужно достать мяса халявного, вот проверяющие и изьяли, наверника и алкоголя ещё тонну с базы забрали:)
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