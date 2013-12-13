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В морской порт Владивостока прибыла испорченная тилапия
В морской порт города Владивостока из Китайской Народной Республики в адрес владивостокской коммерческой компании прибыла тилапия мороженая. При проведении лабораторных исследований образца мороженой рыбы была обнаружена высокая бактериальная обсемененность.
Как стало известно, тилапия мороженая поступила из Китая в морской порт Владивостока в адрес коммерческой компании в рефрижераторном контейнере на теплоходе CMACGMMIMOSA в количестве 1 000 коробок (10,5 тонн).
Экспертами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» были проведены лабораторные испытания поступившей продукции на санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования. Исследование образца мороженой рыбы показало превышение КМАФАнМ.
Как сообщили в отделе пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, показатель КМАФАнМ характеризует общее содержание микроорганизмов в продуктах питания и применяется к оценке качества продуктов. В тоже время высокое содержание КМАФАнМ в образце рыбы свидетельствует о размножении микроорганизмов, вызывающих порчу продукта. Также большое количество КМАФАнМ указывает на то, что при хранении товара возможно не соблюдались санитарные правила и технологический режим заморозки рыбы. Употребление в пищу такой рыбы может причинить вред пищеварительной системе человека и привести к пищевому отравлению. Особенно восприимчивы к этому дети и пожилые люди.
В настоящее время отделом пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняты меры к помещению некачественной рыбы на изолированное хранение.
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