В морской порт Владивостока прибыла испорченная тилапия

В морской порт города Владивостока из Китайской Народной Республики в адрес владивостокской коммерческой компании прибыла тилапия мороженая. При проведении лабораторных исследований образца мороженой рыбы была обнаружена высокая бактериальная обсемененность.

Как стало известно, тилапия мороженая поступила из Китая в морской порт Владивостока в адрес коммерческой компании в рефрижераторном контейнере на теплоходе CMACGMMIMOSA в количестве 1 000 коробок (10,5 тонн).

Экспертами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» были проведены лабораторные испытания поступившей продукции на санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования. Исследование образца мороженой рыбы показало превышение КМАФАнМ.

Как сообщили в отделе пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, показатель КМАФАнМ характеризует общее содержание микроорганизмов в продуктах питания и применяется к оценке качества продуктов. В тоже время высокое содержание КМАФАнМ в образце рыбы свидетельствует о размножении микроорганизмов, вызывающих порчу продукта. Также большое количество КМАФАнМ указывает на то, что при хранении товара возможно не соблюдались санитарные правила и технологический режим заморозки рыбы. Употребление в пищу такой рыбы может причинить вред пищеварительной системе человека и привести к пищевому отравлению. Особенно восприимчивы к этому дети и пожилые люди.

В настоящее время отделом пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняты меры к помещению некачественной рыбы на изолированное хранение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.