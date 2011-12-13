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Адвокаты Приморья будут защищать себя гласно

13 Декабря 2011, 17:37 | Владивосток

Адвокатов во Владивостоке бьют не только кастетами, но и кувалдами. Комиссия по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Приморского края (АППК) провела специальное заседание, посвященное проблеме участившихся нападений на адвокатов.

Причиной внепланового заседания комитета по защите прав адвокатов стало последнее нападение, случившееся 1 декабря этого года на адвоката Александра СМОЛЬСКОГО, когда защитнику средь бела дня в центре города ударили в лицо кастетом.

Как выяснилось, удар кастетом по голове – это не самое страшное, что случается с приморскими адвокатами. Один из докладчиков комитета на заседании сообщил о том, что 24 июня 2011 года во Владивостоке было совершено нападение на адвоката Александра ПЕТРОВА, причем последний в ходе этого нападения получил… удар кувалдой по голове(!). Только неоднократные обращения руководства Адвокатской палаты в прокуратуру края, УМВД и Следственный комитет России по ПК привели к тому, что только 30 ноября 2011 года по факту нападения на адвоката Петрова возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

18 мая 2011 года во Владивостоке было совершено нападение на адвоката Вадима ОБОДОВА, нанесено несколько ударов металлическими предметами по голове.

Нападения на адвокатов – это не заурядная «бытовуха», считают в АППК, а прямое следствие их профессиональной деятельности.

АППК приняла решение активизировать работу по приданию таким случаям публичности. Так, адвокатам, которые ведут сложные и конфликтные делам, а также тем защитникам, кто получает угрозы от неизвестных, рекомендовано обращаться в АППК и органы внутренних дел с заявлениями. Факты будут доводиться до сведения Общественного совета при УМВД.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба АППК
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