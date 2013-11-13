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Во Владивостоке пассажиры нападают на таксистов
По подозрению в совершении грабежа инспекторы ППС задержали двоих жителей Владивостока, напавших на таксиста.
На пульт дежурного «02» поступило сообщение о совершении грабежа. Прибывшие по сообщению сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивосток осмотрели место происшествия и опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что он подвозил двоих молодых людей из центра города на Океанскую. Доставив их по адресу, он стал ожидать оплаты за услуги.
Один из пассажиров, угрожая физической расправой, потребовал у водителя ценные вещи и деньги. Нападавшие завладели дорогостоящим мобильным телефоном, крупной денежной суммой и скрылись в неизвестном направлении, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УМВД РФ по г. Владивостоку.
Потерпевший хорошо запомнил нападавших и подробно описал их внешность. Ориентировка с приметами разыскиваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Четвертая в полуразрушенном строении инспекторы патрульно-постовой службы обнаружили подозреваемых. Пострадавший опознал в них своих обидчиков. При досмотре у задержанных обнаружены похищенные вещи. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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