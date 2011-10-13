Приморская прокуратура «накрыла» первореченские «казино»

Органы прокуратуры края продолжают осуществлять надзор за соблюдением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Так, прокуратурой Первореченского района г. Владивостока совместно с правоохранительными органами выявлено 13 мест проведения незаконных азартных игр, пресечена деятельность 4 игровых клубов, изъято более 50 игровых автоматов.

К примеру, в конце сентября т.г. прокуратурой района совместно с сотрудниками Центра по ИАЗ УМВД России по г. Владивостоку выявлен игровой клуб, расположенный по адресу: ул. Днепровская, д. 39 в г. Владивостоке, в котором осуществлялась незаконная игорная деятельность посредством компьютеров с использованием сети Интернет.

По результатам проверки изъято 6 единиц компьютерного оборудования, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

11 октября указанные протоколы направлены для рассмотрения в суд и принятия решения о конфискации изъятого оборудования, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.