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Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
Игорь Пушкарёв: «Я рад за тех, кто благодаря этому нововведению скоро будет дома»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он поднял вопрос о совершенствовании законодательства в области правосудия:
«В Госдуме принят важный законопроект о новом порядке зачёта дней, проведенных в СИЗО, в общий срок отбывания наказания. 10 лет депутаты принимали этот законопроект.
Теперь время, проведенное в СИЗО, будут зачитывать в срок отбывания наказания. День в СИЗО в ожидании приговора равен полутора дням при отбывании срока в колонии общего режима и двум дням при отбывании срока в колонии-поселении.
Реформа касается не всех, под неё не подпадают виновные в убийствах или покушениях на госслужащих и государственных деятелей, попытке захвата власти или крупной наркоторговле, а так же в терроризме и шпионаже. Тем, кто оказался под домашним арестом, придется похуже: день домашнего ареста посчитают за полдня в колонии.
Уже через полгода на свободу могут выйти около 100 000 заключенных, а еще 14 тысяч прямо сейчас.
В общем, очень гуманное решение. Особенно если принять во внимание тот факт, что правила пребывания в СИЗО намного строже правил и условий большинства мест отбывания наказаний.
Я рад за тех, кто благодаря этому нововведению скоро будет дома»
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