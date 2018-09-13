Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой

Игорь Пушкарёв: «Я рад за тех, кто благодаря этому нововведению скоро будет дома»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он поднял вопрос о совершенствовании законодательства в области правосудия:

«В Госдуме принят важный законопроект о новом порядке зачёта дней, проведенных в СИЗО, в общий срок отбывания наказания. 10 лет депутаты принимали этот законопроект.

Теперь время, проведенное в СИЗО, будут зачитывать в срок отбывания наказания. День в СИЗО в ожидании приговора равен полутора дням при отбывании срока в колонии общего режима и двум дням при отбывании срока в колонии-поселении.

Реформа касается не всех, под неё не подпадают виновные в убийствах или покушениях на госслужащих и государственных деятелей, попытке захвата власти или крупной наркоторговле, а так же в терроризме и шпионаже. Тем, кто оказался под домашним арестом, придется похуже: день домашнего ареста посчитают за полдня в колонии.

Уже через полгода на свободу могут выйти около 100 000 заключенных, а еще 14 тысяч прямо сейчас.

В общем, очень гуманное решение. Особенно если принять во внимание тот факт, что правила пребывания в СИЗО намного строже правил и условий большинства мест отбывания наказаний.

Я рад за тех, кто благодаря этому нововведению скоро будет дома»