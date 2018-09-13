Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
Скандальный жилой комплекс и земля под ним были заложены для получения средств для политической борьбы
Вчера, 12 сентября, во Владивостоке, у жилого комплекса "Сафонов", прошел митинг обманутых дольщиков. Люди протестовали против действий недобросовестных застройщиков, и требовали вернуть им их деньги.
Как известно жилой комплекс "Сафонов" возводит компания «Аврора-строй», собственником и директором которой является депутат Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко.
Как известно, проблема обманутых дольщиков очень актуальна для Приморского края в целом. На протяжении последних месяцев «коммунист»-коммерсант Андрей Ищенко очень активно пытался пиариться на этой проблеме и неоднократно сам выводил на улицы обманутых дольщиков, по другим адресам.
Особенно активно Андрей Ищенко стал действовать, попробовав свои силы, так сказать, в большой политике. Однако, на фоне громких заявлений и обвинений региональных властей, Ищенко скрыл от общественности собственные проблемы.
Некоторые считают, что дольщики Ищенко рискуют повторить судьбу владивостокцев по ул. Кипарисовой 26, где застройщик в своё время превысил количество этажей дома, что привело к заморозке стройки.
Судя по всему, люди не стали мириться с таким положением дел и решили привлечь к себе внимание накануне второго тура губернаторских выборов, когда все прицелы видеокамер направлены на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко и его визави Андрея Тарасенко, который является временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
По имеющейся информации, жилой комплекс «Сафонов» и земля под ним были заложены Ищенко для получения средств для политической борьбы. Займ, по некоторым сведениям, выдала группа китайских предпринимателей.
Новости тематики
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
- Во Владивостоке совершено нападение на защитника Орлиной сопки
- Оболочка ванты моста на остров Русский во Владивостоке деформирована в пределах нормы - эксперты
- Похититель металла с Русского моста не работал ни в "Граните", ни в "Мостовике"
- Во Владивостоке накажут ответственного за инцидент на Полетаева,6
- Судебные приставы Владивостока наложили арест на строительный кран
Новости раздела
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как всё было на самом деле
- Экс-мэр Владивостока увидел на суде знакомые лица
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза