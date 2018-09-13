Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко

Скандальный жилой комплекс и земля под ним были заложены для получения средств для политической борьбы

Вчера, 12 сентября, во Владивостоке, у жилого комплекса "Сафонов", прошел митинг обманутых дольщиков. Люди протестовали против действий недобросовестных застройщиков, и требовали вернуть им их деньги.

Как известно жилой комплекс "Сафонов" возводит компания «Аврора-строй», собственником и директором которой является депутат Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко.

Как известно, проблема обманутых дольщиков очень актуальна для Приморского края в целом. На протяжении последних месяцев «коммунист»-коммерсант Андрей Ищенко очень активно пытался пиариться на этой проблеме и неоднократно сам выводил на улицы обманутых дольщиков, по другим адресам.





Особенно активно Андрей Ищенко стал действовать, попробовав свои силы, так сказать, в большой политике. Однако, на фоне громких заявлений и обвинений региональных властей, Ищенко скрыл от общественности собственные проблемы.

Некоторые считают, что дольщики Ищенко рискуют повторить судьбу владивостокцев по ул. Кипарисовой 26, где застройщик в своё время превысил количество этажей дома, что привело к заморозке стройки.

Судя по всему, люди не стали мириться с таким положением дел и решили привлечь к себе внимание накануне второго тура губернаторских выборов, когда все прицелы видеокамер направлены на кандидата от КПРФ Андрея Ищенко и его визави Андрея Тарасенко, который является временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.





По имеющейся информации, жилой комплекс «Сафонов» и земля под ним были заложены Ищенко для получения средств для политической борьбы. Займ, по некоторым сведениям, выдала группа китайских предпринимателей.