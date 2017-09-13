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Во Владивостоке суд рассмотрит дело о незаконном обороте алкогольной продукции
Продукция была обнаружена три года назад, ее общая стоимость составила 34 млн рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В отношении гр-на Д., 1967 года рождения утверждено обвинительное заключение. Он подозревается в незаконной перевозке продукции без предусмотренной законодательством маркировки. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
«Проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из г. Владикавказ в г. Владивосток алкоголя без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия. В результате таких действий во Владивосток было ввезено более 155 тыс. бутылок емкостью 0,5 л. каждая, с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Гознак.», - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Однако согласно российского законодательства алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, утвержденными Правительством РФ.
Уголовное дело направлено прокурором города в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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