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Во Владивостоке предприниматели не оформляют своих работников в штат

13 Сентября 2017, 13:20 | Владивосток

Четыре компании уже подвергнуты административным штрафам на общую сумму 200 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура г. Владивостока провела проверку соблюдения работодателями требований законодательства при оформлении с гражданами трудовых отношений. В ходе нее были выявлены нарушения закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«В компаниях несмотря на фактический допуск работников к выполнению заранее определенных трудовых функций, а также на установленный режим рабочего времени и возмездный характер выполняемой ими работы, трудовые отношения с работодателем и работниками на момент проверки оформлены не были, трудовые договоры с указанными лицами не заключались, приказы о приеме их на работу не издавались», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, нарушения требований действующего законодательства, связанные с ненадлежащим оформлением трудовых отношений, были выявлены в деятельности ООО «Владивостокское электромеханическое ремонтное предприятие», ООО «1000 размеров», ООО «Три кота» и ООО «Февраль».

«По результатам проверки прокурором города внесены представления руководителям компаний-нарушителям. Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены, во исполнение требований прокурора выявленные нарушения закона устранены в полном объеме, с 12 работниками заключены трудовые договоры, 5 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Добавим, что по постановлениям прокурора, 4 работодателя привлечены к административной ответственности, в том числе за ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками, в виде штрафа на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

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Теги: нарушение  работа  закон 



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