Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

По версии органа предварительного расследования, фигурант, являясь потребителем наркотиков, осенью 2017 собрал семена дикорастущей конопли, которые весной засеял в лесном массиве на острове Русский.

Систематически он приезжал на свою «плантацию», проверял созревание растений, осуществлял прополку. В один из таких визитов он был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, которые уничтожили 126 незаконно выращенных кустов наркосодержащей конопли.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Фрунзенского района г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток