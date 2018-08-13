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Житель Владивостока выращивал коноплю на острове Русский
13 Августа 2018, 13:12 | Владивосток
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).
По версии органа предварительного расследования, фигурант, являясь потребителем наркотиков, осенью 2017 собрал семена дикорастущей конопли, которые весной засеял в лесном массиве на острове Русский.
Систематически он приезжал на свою «плантацию», проверял созревание растений, осуществлял прополку. В один из таких визитов он был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, которые уничтожили 126 незаконно выращенных кустов наркосодержащей конопли.
В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Фрунзенского района г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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Теги: конопля остров русский владивосток
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