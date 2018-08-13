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Во Владивостоке суд рассмотрит дело о поджоге популярного супермаркета
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока направлено в суд уголовное дело по обвинению гр-на С., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).
По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в середине января 2018 года лицом, не имеющим постоянного места жительства на территории края, на почве неприязненных отношений, возникших у фигуранта к сотрудникам супермаркета, расположенного по ул. Светланской в г. Владивостоке.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя в отместку за то, что сотрудники предприятия препятствовали его посещению магазина, мужчина решил поджечь супермаркет.
С этой целью он поджег картонные коробки, очаг возгорания от которых распространился дальше. В результате этого было уничтожено (повреждено) имущество супермаркета, а также иных коммерческих организаций, находящихся в указанном здании. Общий размер ущерба составил свыше 25 млн рублей.
Вину в инкриминируемом деянии злоумышленник признал в полном объеме.
Материалы дела в настоящее время направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Фото - Востокмедиа
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