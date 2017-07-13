Медучреждение Владивостока задолжала 5,2 млн рублей своим поставщикам

Предприниматели поставляли химические реагенты для лаборатории, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Медицинское учреждение, расположенное на территории Советского района г. Владивостока, заключило контракт с двумя субъектами предпринимательства. Однако с оплатой руководство не торопилось, нарушив условие контрактов. По договору деньги на расчетные счета коммерческих компаний должны были поступить в течение 30 дней с момента предоставления поставщиком надлежаще оформленных счета, счет-фактур, товарной накладной на оплату продукции по факту поставки.

«После исполнения предпринимателями своих обязательств по поставке товара по контрактам и выставления заказчику счетов на оплату на общую сумму порядка 5,2 млн рублей, медицинское учреждение обязательства по оплате товара по контрактам в установленный срок не исполнило», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи со случившейся ситуацией прокуратурой Советского района г. Владивостока была проведена проверка по соблюдения прав в отношении предпринимателей.

«Учитывая обстоятельства, с целью устранения нарушений прав поставщиков на своевременную оплату поставленного товара, а также законодательства о контрактной системе закупок прокурором района внесено представление главному врачу медицинского учреждения». – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По требованию прокурора на сегодняшний день нарушения закона устранены, задолженность по контрактам погашена в полном объеме.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток.