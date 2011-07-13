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Во Владивостоке два человека погибли в результате взрыва в микрорайоне "Снеговая падь"
Во Владивостоке 12 июля поздним вечером, незадолго до полуночи, микрорайон «Снеговая Падь» потряс взрыв.
Два рабочих - узбека погибли, два получили ранения различной степени при попытке разукомплектования 30-миллимитрового артиллерийского снаряда.
Взрыв произошел на территории городка, а смертоносный груз оказался под окнами жилых домов, куда его притащили из ближайшего леса, падкие до цветмета гастарбайтеры.
Пока ни УМВД, ни Управление МЧС по Приморскому краю подробных комментариев не дают. Известно лишь, что сразу после взрыва на месте происшествия прибыло руководство МЧС, врачи «скорой», ФСБ, МВД, а также глава администрации города Игорь ПУШКАРЕВ. На данный момент, территория городка, с прилегающим лесным массивом оцеплены полицией.
Надо отметить, что это не первый случай обнаружения боеприпасов, оставшихся в земле и разбросанных в радиусе нескольких километров от «Снеговой пади». Напомним, что 14 мая 1992 г. на воздух взлетел весь флотский арсенал, а точное количество разлетевшихся в радиусе нескольких километров смертоносного железа, не подсчитано до сих пор.
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