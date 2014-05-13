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Болельщики "Луча-Энергия" намерены обратиться с заявлением в прокуратуру на действия хабаровских силовиков

13 Мая 2014, 10:02 | Владивосток

Сотрудники хабаровской полиции 11 мая безосновательно задержали  владивостокских фанатов, приехавших поддержать свою команду в поединке со "СКА-Энергия"

Как сообщила пресс-служба "Луча-Энергия", несколько десятков болельщиков из Владивостока 11 мая провели в отделении полиции в Хабаровске по 7-9  часов и в результате не только не смогли попасть на матч, но и едва успели на свой поезд, чтобы вернуться домой. А  еще пятерых фанатов  поместили в спецприемник до вынесения по их делу судебного решения.

По словам представителей хабаровской полиции, причиной задержания  стала "поступившая в УВД информация о готовящейся драке между хабаровскими и владивостокскими фанатами". Однако по факту никакой драки не было, и болельщики провели несколько часов за решеткой без веских на то оснований.

Мало того, болельщики рассказывают о неоправданно жестком отношении к ним со стороны хабаровских омоновцев, применении в отношении задержанных спецсредств, унижении их человеческого достоинства, жестоком избиении, а также краже у них денег и личных вещей.  По всем этим фактам болельщики намерены обратиться с заявлением в прокуратуру.  

ФК "Луча-Энергия", в свою очередь, просит прокуратуру проверить законность действий сотрудников полиции УВД Хабаровска в отношении владивостокских болельщиков и дать им правовую оценку.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  правопорядок  футбол 



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