Болельщики "Луча-Энергия" намерены обратиться с заявлением в прокуратуру на действия хабаровских силовиков

Сотрудники хабаровской полиции 11 мая безосновательно задержали владивостокских фанатов, приехавших поддержать свою команду в поединке со "СКА-Энергия"

Как сообщила пресс-служба "Луча-Энергия", несколько десятков болельщиков из Владивостока 11 мая провели в отделении полиции в Хабаровске по 7-9 часов и в результате не только не смогли попасть на матч, но и едва успели на свой поезд, чтобы вернуться домой. А еще пятерых фанатов поместили в спецприемник до вынесения по их делу судебного решения.

По словам представителей хабаровской полиции, причиной задержания стала "поступившая в УВД информация о готовящейся драке между хабаровскими и владивостокскими фанатами". Однако по факту никакой драки не было, и болельщики провели несколько часов за решеткой без веских на то оснований.

Мало того, болельщики рассказывают о неоправданно жестком отношении к ним со стороны хабаровских омоновцев, применении в отношении задержанных спецсредств, унижении их человеческого достоинства, жестоком избиении, а также краже у них денег и личных вещей. По всем этим фактам болельщики намерены обратиться с заявлением в прокуратуру.

ФК "Луча-Энергия", в свою очередь, просит прокуратуру проверить законность действий сотрудников полиции УВД Хабаровска в отношении владивостокских болельщиков и дать им правовую оценку.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".