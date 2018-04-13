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Игорь Пушкарев: "Он продолжал говорить так, как будто ничего не произошло..."
Экс-мэр Владивостоке раскрыл неизвестные подробности своей встречи с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях. На этот раз он поздравил приморцев с Днем космонавтики и поведал неизвестные ранее подробности своей встречи с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым:
«Поздравляю всех с Днём космонавтики и в первую очередь, конечно, тех, кто связан с освоением космоса.
При мысли об этом празднике, в первую очередь в голове возникают имена людей, олицетворяющих достижения человечества в этой области. Юрий Алексеевич Гагарин, Сергей Павлович Королёв, Алексей Архипович Леонов, Валентина Владимировна Терешкова и, конечно же, Константин Эдуардович Циолковский. Сейчас уже у многих возникнет ассоциация с Илоном Маском. :)
Мне посчастливилось лично знать Алексея Архиповича Леонова. Мы познакомились с ним много лет назад, когда я был директором завода «Спасскцемент». Он даже был в гостях у моих родителей в Спасске. Для нашей семьи это огромная честь, и мы бережно храним фотографии той встречи и альбом с репродукциям картин Алексея Архиповича, подаренный самим Леоновым.
Я встретил Алексея Архиповича в аэропорту Владивостока. Мы срочно должны были ехать на встречу с губернатором. Самолёт сильно задержался, и времени было в обрез. Алексей Архипович сел на «директорское» кресло рядом с водителем, а мы с его помощником расположились на заднем сидении.
Накануне прошёл сильный дождь и на дорогах было много воды, а не то чтобы луж. Мы спешили и ехали очень быстро. Алексей Архипович не обращал на это внимание и рассказывал нам что- то интересное. Это человек с невероятным обаянием и харизмой. Всегда становится центром внимания для окружающих.
В какой-то момент с нашей машиной случилось аквапланирование и нас «понесло». Водитель смог удержать машину, и аварии удалось избежать. Но все пассажиры заметно напряглись. Все, кроме Алексея Архиповича. Он продолжал говорить так, как будто ничего не произошло. Нам же понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Самообладание, реакция и самоконтроль у человека поистине космические. И это несмотря на немолодой возраст. Вот небольшой пример проявления характера. Таких берут в космонавты!
Я настолько был поражён им как личностью, что для меня он стал во многом примером. А потом я назвал своего сына Алексеем.
Я желаю всем пионерам и последователям освоения космоса здоровья, счастья и радости от успехов в развитии области космонавтики. Будущее человечества, безусловно, зависит от достижений в этой интереснейшей и стратегически важной сфере.
И нам, россиянам, надо гордиться выдающимися личностями, ставшими первыми из всего человечества в освоении удивительного мира Космоса. Огромная благодарность и слава им! С Днём космонавтики!».
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