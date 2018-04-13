www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.07 р. 100 JPY: 58.06 р.
EUR: 76.76 р. 10 CNY: 98.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Игорь Пушкарев: "Он продолжал говорить так, как будто ничего не произошло..."

13 Апреля 2018, 12:20 | Владивосток

Экс-мэр Владивостоке раскрыл неизвестные подробности своей встречи с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях. На этот раз он поздравил приморцев с Днем космонавтики и поведал неизвестные ранее подробности своей встречи с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым:

«Поздравляю всех с Днём космонавтики и в первую очередь, конечно, тех, кто связан с освоением космоса.

При мысли об этом празднике, в первую очередь в голове возникают имена людей, олицетворяющих достижения человечества в этой области. Юрий Алексеевич Гагарин, Сергей Павлович Королёв, Алексей Архипович Леонов, Валентина Владимировна Терешкова и, конечно же, Константин Эдуардович Циолковский. Сейчас уже у многих возникнет ассоциация с Илоном Маском. :)

Мне посчастливилось лично знать Алексея Архиповича Леонова. Мы познакомились с ним много лет назад, когда я был директором завода «Спасскцемент». Он даже был в гостях у моих родителей в Спасске. Для нашей семьи это огромная честь, и мы бережно храним фотографии той встречи и альбом с репродукциям картин Алексея Архиповича, подаренный самим Леоновым.

Я встретил Алексея Архиповича в аэропорту Владивостока. Мы срочно должны были ехать на встречу с губернатором. Самолёт сильно задержался, и времени было в обрез. Алексей Архипович сел на «директорское» кресло рядом с водителем, а мы с его помощником расположились на заднем сидении.

Накануне прошёл сильный дождь и на дорогах было много воды, а не то чтобы луж. Мы спешили и ехали очень быстро. Алексей Архипович не обращал на это внимание и рассказывал нам что- то интересное. Это человек с невероятным обаянием и харизмой. Всегда становится центром внимания для окружающих.

В какой-то момент с нашей машиной случилось аквапланирование и нас «понесло». Водитель смог удержать машину, и аварии удалось избежать. Но все пассажиры заметно напряглись. Все, кроме Алексея Архиповича. Он продолжал говорить так, как будто ничего не произошло. Нам же понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Самообладание, реакция и самоконтроль у человека поистине космические. И это несмотря на немолодой возраст. Вот небольшой пример проявления характера. Таких берут в космонавты!

Я настолько был поражён им как личностью, что для меня он стал во многом примером. А потом я назвал своего сына Алексеем.

Я желаю всем пионерам и последователям освоения космоса здоровья, счастья и радости от успехов в развитии области космонавтики. Будущее человечества, безусловно, зависит от достижений в этой интереснейшей и стратегически важной сфере.

И нам, россиянам, надо гордиться выдающимися личностями, ставшими первыми из всего человечества в освоении удивительного мира Космоса. Огромная благодарность и слава им! С Днём космонавтики!».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: леонов  космос  день космонавтики  королев  циолковский  ракета  Пушкарев  роскосмос  статья  СИЗО  космонавт  праздник  гагарин  терешкова  полет  ступень  УК  суд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru