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Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
Бывший майор полиции был осужден за злоупотребление должностными полномочиями
В Тверском районном суде Москвы на очередном заседании по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва на допрос со стороны государственного обвинения в качестве свидетеля вызван ранее судимый сотрудник правохранительных органов Алексей Ворошилов, на данный момент занимающий должность директора МУП «Дороги Владивостока», сообщает РИА VladNews.
Напомним, в 2010 году Алексей Ворошилов, являясь исполняющим обязанности начальника оперативно-розыскной части № 9, был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В соответствии с частью 1 статьи 285 УК РФ суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.
Допрос Игоря Пушкарёва начался в Тверском суде 25 января, продолжился 28 января и завершился 30 января. РИА VladNews вело текстовую онлайн-трансляцию заседаний. Напомним, 21 января решением Тверского районного суда Москвы срок содержания под стражей Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также домашнего ареста для Андрея Пушкарёва был продлён до 26 апреля. Отметим, что Игорь Пушкарёв находится под стражей уже 2 года и 8 месяцев.
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Ну и?? Кто мне теперь докажет, что у нас власти нет уголовников??