В Ботаническом саду во Владивостоке насмерть разбился ребенок

По словам очевидцев, примерно около двух часов дня 13 января в Ботаническом саду Владивостока, катясь с горы на одних санках вместе с папой, разбился мальчик 10 лет.

При очередном спуске сани на полной скорости врезались в дерево. Очевидцы тут же вызвали скорую. Ребенок начал синеть на глазах, ему старались оказать первую помощь, спустили на санях с горы. Как говорят свидетели трагедии, неотложка приехала только минут через 40, затем еще пришлось вызывать реанимацию. Однако, к сожалению, ребенка спасти не удалось.

На месте происшествия работают специалисты, полиция опрашивается свидетелей, охрану, работников ботсада. Будет опрошено и руководство Ботанического сада.

Семья – мама, папа и двое детей – приехали отдохнуть и покататься с горы. Родители пребывают в шоке, мать рассказала, что сегодня 40 дней со дня смерти дедушки – «мы его не отпели, наверное, это он с собой забрал».

Несмотря на то что любые катания в этом месте запрещены, людей это не остановило. Необорудованная трасса привлекает не только любителей санок, но и сноубордистов и лыжников.

Мария Кузовлева, газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Игоря Кравца.