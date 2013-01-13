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В Ботаническом саду во Владивостоке насмерть разбился ребенок
По словам очевидцев, примерно около двух часов дня 13 января в Ботаническом саду Владивостока, катясь с горы на одних санках вместе с папой, разбился мальчик 10 лет.
При очередном спуске сани на полной скорости врезались в дерево. Очевидцы тут же вызвали скорую. Ребенок начал синеть на глазах, ему старались оказать первую помощь, спустили на санях с горы. Как говорят свидетели трагедии, неотложка приехала только минут через 40, затем еще пришлось вызывать реанимацию. Однако, к сожалению, ребенка спасти не удалось.
На месте происшествия работают специалисты, полиция опрашивается свидетелей, охрану, работников ботсада. Будет опрошено и руководство Ботанического сада.
Семья – мама, папа и двое детей – приехали отдохнуть и покататься с горы. Родители пребывают в шоке, мать рассказала, что сегодня 40 дней со дня смерти дедушки – «мы его не отпели, наверное, это он с собой забрал».
Несмотря на то что любые катания в этом месте запрещены, людей это не остановило. Необорудованная трасса привлекает не только любителей санок, но и сноубордистов и лыжников.
Мария Кузовлева, газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Игоря Кравца.
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Комментарии
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Григорий19:35, 13.01.2013#
Первый раз сегодня катался в ботаническом саду на лыжах. Лыжня пересекает несколько укатанных трасс - на всех дети и родители с санками и тюбингами. Трассы узкие и извилистые, вокруг деревья. Невольно вспомнил кадры о шаре, перескочившем хлипкий бортик и сорвавшимся в пропасть на кавказе. Одному папаше, ожидавшем с фотоаппаратом чадо внизу (чадо готовилось к спуску наверху), так и сказал "вы что, самоубийцы?" Т, о что сегодня произошло - закономерный итог преступной беспечности, а вернее халатности, родителей!
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Рыжая20:56, 13.01.2013#
вот именно, насколько я знаю, там на океанской есть пункт скорой помощи. . хотя помню ехала как-то в автобусе на угольную, у женщины началось кровотечение "по-женски", мы остановились на кольце океанской, где раньше кольцо троллейбусное было, и тоже полчаса скорую ждали, так женщина уже еле в сознании была к ее приезду. . . .
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Псевдоним19:56, 13.01.2013#
Я думаю больше папаша виноват, мужчина же глава семьи, хорошо что еще детей двое родилось, надо было в пракуратуру обратиться, а мы русские нам сказали кататься запрещено, мы и поверили, а где запрещающий знак?, а почему вообще стоит эта горка если запрещено кататься а? Тут даже непроканает, что какаета сила отвернула глаза родителей непроканает, это значит невнимательность обоих родителей
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Григорий20:09, 13.01.2013#
Второй мой коментарий. Добрался до ботанического сада в 13-30 и уехал оттуда в 14-50. И ТУДА И ОБРАТНО ДО НЕКРАСОВСКОЙ ПОТРАТИЛ НЕ БОЛЕЕ 15 МИНУТ!!! Причем ехал спокойно, не гнал!!! Наше МЧС - обрюзгшая, разжиревшая, безинициативная, обленившаяся структура, безмерно потребляющая деньги налогоплательщиков. Где же была сегодня медицина катастроф со своими джипами, а? Журналисты! Расследуйте! Во сколько и куда поступил звонок, был ли он передан в МЧС, как действовали, диспетчеры, водители, врачи и другие должностные лица?
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Мой псевдоним07:45, 14.01.2013#
Они получают зарплату за то, что работают. Они работают. Крылья и машина для телепортации а также для раздвоения/растроения личности у них отсутствует. На прошлой неделе бабушку отвозил в больницу на скорой. Транспортация по незагруженным дорогам (осмотр, собрать человека, переместить в машину, на машине доехать, перенести в больницу) - дело не 5 минут. У нас машины в скорой не комплектуются как в других странах - сразу всем. и это с одной стороны очень плохо. С другой - мы сами в этом виноваты. так что работников СП не стоит винить в чём то. Они могли в это время спасать чью-то другую жизнь.
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Псевдоним10:03, 02.02.2013#
да, возможно, сотрудники конкретной бригады скорой помощи, которая ехала 40 минут на травму к ребенку, и не виноваты, но это не значит, что виновных нет. есть люди, отвечающие за то, чтобы скорая имела возможность доехать до больного за 10-15 минут. и если они не могут обеспечить эту возможность (наличие и состояние транспорта, укомплектованность штата), значит их надо заменить. если министр МЧС не может ничего изменить в работе своего министерства, он должен подать в отставку, чтоб уступить это место другому. дебилизм родителей не снимает ответственности с государства за жизнь и здоровье его гражданина
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Псевдоним20:13, 13.01.2013#
соболезнования родным, полетит очередное указание о проверке мест возможного катания по снегу, но к каждой лыжне не приставишь проверяющего, наверно этот случай один на миллион и он случился, но теоретически он есть везде, даже в специально отведенных местах, только надо подумать где ты катаешся с кем(а там был ребенок) и возможные последствия от случайного сбива с трассы. Лучше тогда просто прогулятся и подышать свежим воздухом, про лыжню в Арсеньеве вообще молчу.
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-Рысь-20:31, 13.01.2013#
Нормальные дороги во Владивостоке. Из Владивостока в сторону Ботанического сада спокойная езда. Скорая просто положила на работу, лепит отмазки, чтоб не смогли нечего сказать. Здесь должны отвечать все начиная от руководителей ботанического сада, родителей ребёнка и естественно Нудная долгая помощь.
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-Рысь-20:35, 13.01.2013#
И давно пора признать отсутствие бесплатной медицинской помощи в нашей стране. Есть н-ное количество людей снимающих с кармана государства бабло. Кричащих на каждом углу о своей бедности. но не ищущих другой работы. Они как попрошайки. И работать не работают, и подать в нужный день собирают.
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Народ, я участник этих событий, спускаясь с горки увидел четырех людей, один лежал , один делал искуственное и выл , втора пара набирала номер скорой - это были посторонние . Мать со вторым сыном была хз где. Ребенок был без дыхания и пульса. Минут , а сколько хрен его знает - 5 или 10 делали искуственное. Катался он на больших пластиковых санках с сиденьем - конструкция полный писец. И судя по всему с самого верха ехал. Там дерево - прямо напротив спуска. Как сказал родитель, а был он похоже слегка пьяный, прошло минуты 3 , но у него время летит по другому от стресса. Окружающие люди разбежались(с его слов) . В общем чтоб не терять времени- а его и так не было, погрузили на санки и галопом вниз. Минут 10-15 занял спуск. По дороге нас тормознула женщина, сказав что она врач и сразу снова искуственное. Я ей сказал, что делали и внизу должна сейчас быть скорая. По дороге еще раз набрал 112 . Вышли к главному зданию вместе со скорой, поэтому если бы они раньше приехали - толку было бы мало. Пацана сразу в скорую и искуственное, но реаниматологов не было. Не приехали они и через 10-15 минут. Отец пацана в шоке. Зрелище конечно жуткое. Пацан, стареющий на глазах и помощи реальной в пределах 10-20 минут ждать вообще бессмысленно. Как сказали позже в скорой - черепно мозговая. . . .
-
Народ, я участник этих событий, спускаясь с горки увидел четырех людей, один лежал , один делал искуственное и выл , втора пара набирала номер скорой - это были посторонние . Мать со вторым сыном была хз где. Ребенок был без дыхания и пульса. Минут , а сколько хрен его знает - 5 или 10 делали искуственное. Катался он на больших пластиковых санках с сиденьем - конструкция полный писец. И судя по всему с самого верха ехал. Там дерево - прямо напротив спуска. Как сказал родитель, а был он похоже слегка пьяный, прошло минуты 3 , но у него время летит по другому от стресса. Окружающие люди разбежались(с его слов) . В общем чтоб не терять времени- а его и так не было, погрузили на санки и галопом вниз. Минут 10-15 занял спуск. По дороге нас тормознула женщина, сказав что она врач и сразу снова искуственное. Я ей сказал, что делали и внизу должна сейчас быть скорая. По дороге еще раз набрал 112 . Вышли к главному зданию вместе со скорой, поэтому если бы они раньше приехали - толку было бы мало. Пацана сразу в скорую и искуственное, но реаниматологов не было. Не приехали они и через 10-15 минут. Отец пацана в шоке. Зрелище конечно жуткое. Пацан, стареющий на глазах и помощи реальной в пределах 10-20 минут ждать вообще бессмысленно. Как сказали позже в скорой - черепно мозговая. . . .
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Псевдоним11:28, 14.01.2013#
А вообще, в таких местах должны постянно дежурить медики и полиция. Там где массовое скопление народа вероятность того, что что то может случиться очень велика. И не только по тому, что можно получить травму. Человеку может просто стать плохо и что опять будем скорую ждать. Ведь помощь нужна не через 10 или 15 минут а именно сейчас. Это называется досокращались! И в то же время средняя зарплата ростёт (только не понятно у кого).
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Народ, я участник этих событий, спускаясь с горки увидел четырех людей, один лежал , один делал искуственное и выл , втора пара набирала номер скорой - это были посторонние . Мать со вторым сыном была хз где. Ребенок был без дыхания и пульса. Минут , а сколько хрен его знает - 5 или 10 делали искуственное. Катался он на больших пластиковых санках с сиденьем - конструкция полный писец. И судя по всему с самого верха ехал. Там дерево - прямо напротив спуска. Как сказал родитель, а был он похоже слегка пьяный, прошло минуты 3 , но у него время летит по другому от стресса. Окружающие люди разбежались(с его слов) . В общем чтоб не терять времени- а его и так не было, погрузили на санки и галопом вниз. Минут 10-15 занял спуск. По дороге нас тормознула женщина, сказав что она врач и сразу снова искуственное. Я ей сказал, что делали и внизу должна сейчас быть скорая. По дороге еще раз набрал 112 . Вышли к главному зданию вместе со скорой, поэтому если бы они раньше приехали - толку было бы мало. Пацана сразу в скорую и искуственное, но реаниматологов не было. Не приехали они и через 10-15 минут. Отец пацана в шоке. Зрелище конечно жуткое. Пацан, стареющий на глазах и помощи реальной в пределах 10-20 минут ждать вообще бессмысленно. Как сказали позже в скорой - черепно мозговая. . . .
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Псевдоним21:36, 13.01.2013#
"На месте происшествия работают специалисты, полиция опрашивается свидетелей, охрану, работников ботсада. " ((((??????? это кто такую абракадабру пишет? Кстати. Причем здесь охрана и руководство??? Если отдыхающие сами там себе трассы для горок прокладывают. . Типичная беспечность! Есть места с горками и покруче, но не рядом с деревьями!!!! Виновных искать нет смысла. Вы сами прекрасно поняли, кто виноват. . . . . Бывает в жизни ещё не так. . . . . . Обычно 40 дней после смерти в православных семьях поминают усопшего и веселье не очень-то приветствуется! Очень жаль. . . . Мужиков и так у нас очень мало, мы же не арабы-хачики-индусы. . . . . .
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Псевдоним21:36, 13.01.2013#
"На месте происшествия работают специалисты, полиция опрашивается свидетелей, охрану, работников ботсада. " ((((??????? это кто такую абракадабру пишет? Кстати. Причем здесь охрана и руководство??? Если отдыхающие сами там себе трассы для горок прокладывают. . Типичная беспечность! Есть места с горками и покруче, но не рядом с деревьями!!!! Виновных искать нет смысла. Вы сами прекрасно поняли, кто виноват. . . . . Бывает в жизни ещё не так. . . . . . Обычно 40 дней после смерти в православных семьях поминают усопшего и веселье не очень-то приветствуется! Очень жаль. . . . Мужиков и так у нас очень мало, мы же не арабы-хачики-индусы. . . . . .
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Тожедоктор21:47, 13.01.2013#
При чём тут скорая вобще??? Сами родители виноваты! Если б скорую не вызывали, то кто был бы виновен???Помните, в Партизанске, кажется, "бабка" так "заговорила" мальчика, что то умер. Что с той бабкой? Сколько лет дали? А если б на её месте был врач?;-) было б 10000 комментариев про то, какие врачи козлы.
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Псевдоним22:01, 13.01.2013#
Люди у нас конечно вообще без страха. . . катаюсь на горнолыжках: везде надписи (и объявления) типа "кататься на горнолыжнос склоне на санках и тюбингах строго запрещено" - но все равно лезут прямо под летяжих лыжников и сноубордистов. . . на одну бабку жена уже сорвалась "вы понимаете что творите???" а та не понимает, говорит "мы вам не мешаем". . . ну какие еще могут быть комментарии. Виноваты однозначно родители, соболезную конечно - но винить больше некого.
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Псевдоним22:40, 13.01.2013#
Да, [***] , вы понимаете, что скорая приехала , когда пацана на санках вывезли из леса фактически, скорую то не трогайте, вниз по накатанной дороге почти 10 минут бегом . А вверх куда бы они поднялись и где бы они его искали. А про то что надо реанимацию - так тот кто звонил он об этом не знал(о том что реанимационная - это немного другая скорая) . Народ , хватит гавна. А то читаешь тут всякую хрень, а когда я вез уже фактически мертвого ребенка на своих санках, а сзади его придерживал его отец(и как он это делал - я вообще не совсем понимаю) и навстречу шли люди. Так вот не все эти люди уходили с дороги, только один человек - женщина, бросилась помогать. Остальные сделали вид - их это не касается. И отец ребенка выл на весь лес - помогите, спасите сына , куда вы все разбежались. А то скорая , козлы. . . . . да сами мы . . .
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виталис23:02, 13.01.2013#
17 минут я ехал с гоголя до Бртанического сада. и ПРИ ЭТОУ МЕНЯ НЕ БЫЛО МИГАЛКИ и сирены , скорость 60-90 км в час (поток машин был такой). все свободно ((((( МЧС не работает ничерта. соседка всю жизнь торговала рыбой на базаре - стало хоолодно и по знакомству для пенсии ее устроилв МЧС. Теперь какой координатор по связям между отделами . Получается к вашему сведению 38 штук если что . ((((((. плохо там все рабюотают . . На окатовой 16 горел гараж так они с черемуховой ехали 47 минут, я пешком дойду за 20 минут. и все 30 минут она меня утверждала что они едут. . . (((
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Ксю23:19, 13.01.2013#
прекратите уже, а. на "кометах" и пр. кататься в миллион раз опаснее, не дерево, так придурок тебе в голову прилетит на тюбинге или санями задавит. кто знал что ТАК случится. да, согласна, недогляд (если дерево на пути стояло), но ведь и без дерева убицца можно, элементарно свалиться с саней и найти головой тот единственный камень под снегом. . . вспомните как мы в детстве, в совдепии, катались где только можно (тогда не было "специальных трасс", так что не судите, да не судимы будете. еще раз приношу семье свои соболезнования
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Псевдоним23:21, 13.01.2013#
а почему все думают, что на скорой сидят и ждут вызова?вы не думаете, что в это время тупо не было бригад свободных. вызовов куча, прекрасно все знают из новостей, что бригад вдвое меньше нормы. конечно, сидят и забили на звонки. что за дебилы это пишут?у меня знакомая там работает, говорит, что большая часть вызовов на температуры до 38 от пьяных граждан после новогодних праздников. вот и подумайте, к кому-то поехали на температуру 37, а в это время ребенок умирал.
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Псевдоним23:53, 13.01.2013#
Пещерный век вокруг!Ни мозгов ни транспорта ни связи ни помощи от всех любопытных все в стопоре. Кто то ищет указатели кто то охранников=экскурсоводов кто то приводит в чувство ребёнка. Современный мир настолько глуп что кроме одного человека кто вёз ребёнка на санках что то делал полезное. Хотя свидетелей на горе было много. Оказалось виновата судьба. Тихий ужас!Ни каких поминок со спиртным!Навсегда забыть пьянку и каждый день в церковь замаливать этот грех перед ребёнком ни в чём не виноватым.
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Псевдоним02:41, 14.01.2013#
прочитал ваши коменты и пришол к выводу, что кто пишет про вину родителей сами пока детьми не обзавелись, когда обзаведётесь, то поймёте что каждый из вас может оказаться в подобной ситуации, а быть может и хуже и будут ли дети вас слушать когда им исполнится от 13 и выше!?Не судите да не судимы будите!Родителям пацана соболезную, а пацану ставлю свечку за упокой. . .
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Псевдоним05:50, 14.01.2013#
Самое интересное, что пацана скорее всего прихлопнули те, кто "помощь" оказывал. В 90% случаев смерти от подобных травм виноваты те, кто "спасал". Если не знаешь и не умеешь, к пострадавшему не лезь! Свернешь шею окончательно, ребра переломаешь и т. д. Тогда уже сам Господь не спасет.
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Псевдоним15:04, 14.01.2013#
Правильно делаютТак у пацана хоть какой-никакой шанс был бы, а то "дядя" под сотню кг навалится и давай ручками "перебирать", за ноги, за руки тащить, а голова-то болтается. Голова- то у человека крепкая, а зимой на ней еще и шапка есть, так, что повредить ее трудно, практически нереально. Но шея - тонкая. Потому и трогать "пострадавшего" - нельзя. Вот почему за границей таких горе-спасателей отправляют прямехонько в кутузку.
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Псевдоним14:36, 02.02.2013#
всегда думайте о ребрах!!! потому что сломанное ребро может проткнуть и сердце, и легкое. не надо стоять на месте. нужно делать то, что вы можете - как можно скорее доставить пострадавшего туда, где ему СУМЕЮТ оказать помощь. может быть, кому-то пригодится http://www. ulstu. ru/main?cmd=file&object=3582
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Лекс09:59, 14.01.2013#
Двоякое чувство, с одной стороны 100% вина отца, и не зачем писать про отсутствие детей и разные ситуации, т. к. конкретно в этой виноват отец - он сидел с ребенком на санках, он его туда посадил, он выбрал спуск, и этим все сказано. С другой стороны очень жаль обоих, пацана больше нет, а папа если не дигрот себе никогда этого не простит, и всю жизнь будет думать, что лучше бы он убился, а не не сын. Да и не известно, что теперь с семьей будет. . . И никогда не вините врачей скорой, вы можите винить систему, людей которые развалили СМП, но не врачей, сколько я с ними не сталкилвался, но на мой взгляд от них пользы намного больше, чем от врачей поликленик и тем более платных клиник.
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Juna10:46, 14.01.2013#
я своему мужу категорически запретила с сыном на тюбинге кататься, чтоб такого страшного происшествия избежать, вес больше и с сопки скорость больше развивается, можно и не в дерево убиться, а даже просто об трассу, сейчас ваабще найду шлем велосипедный и без него нини на горку блин, страшное горе, мои соболезнования родителям. . . .
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Псевдоним11:04, 14.01.2013#
слёзы душат. . . пожалейте родителей, им-то хуже всех и даже хуже мальчика. . . знаю, о чём пишу. ну а Путин-то при чём?А этот скот про собственый член?своими руками придушить-а ведь он выражает своё отношение к происходящему-может, именно он стоял и смотрел, снимая на камеру?вот скотина!Не трогайте вы Путина!Столько лет не была во владике-а сейчас!Посмотрите вокруг себя!
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Анонимный12:14, 14.01.2013#
прежде чем гнать на врачей смп, стоит задуматься, что большую часть вызывов они находятся на пустых вызывах, и причем на беспонтовых температурах, давляниях, алкоголиках и малолетних истеричках, которые настырно звонят в скорую, требуют немеделенно бригаду, пригрожая жалобами, которые оказываются у главного врача . . . скажите спасибо этим людям, которые в тот момент держали бригады смп в пустякам, А теперь подумайте, стоит ли требовать СМП на эти долбанные температуры и прочую срань, когда действительно кому то нужна помощь. . . Спасибо бабкам со своими хроническими болячками, которые тока и делают что замеряют давление через каждые 5 минут и не ходят по поликлинниками, спасибо малолетним пьяным истеричкам, алкашам, и особой группе вызывающих, из "серии приедте и послушайте меня или посмотрите так как мне лень идти в поликлиннику. . . . . "
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утюг14:13, 14.01.2013#
не трогайте врачей, они сделали все что могли - вы хоть предсталяете какая работа на "скорой", что это за работа? масса вызовов, особенно после "праздников" связаны с алкоголем (давление инфаркты, инсульты, отравления, травматизм), ложые вызовы, наркоманы, бомжи, пьянь перегарная со своими коликами тд.
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Псевдоним16:26, 14.01.2013#
ну так и начните с себя!В каком прекрасном городе живёте, и всё вам плохо!А сами-останавливались на улице у лежачего, пытались кому-то помочь?Я о "скорой"вообще не говорю, там всё так неоднозначно-несколько лет назад один такой "врач"по домам наркотики развозил-но ведь не все такие!!!А вам всё Путин виноват!Да какого ни поставь-всё будет плохо, от Владика вашего, такого красивого, да и ухоженного, в шоке-с благодарностью там можно жить и творить свою судьбу, не злобствуя!Но это, навернофя. шок от произошедшего. . .
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Псевдоним17:48, 14.01.2013#
Вот от таких-то "сердобольненьких" - самое зло и есть. Лежит себе и пусть лежит, не трогай! Хочешь поучаствовать - сними на мобильник и полицию с СМП вызови. И не лезь куда не просят!Не нужно лезть туда, куда не надо. То эпилептику в припадке отверткой зубы разожмут так, что их все этой же отверткой и повыламывают, то из машины за голову вытащат, мол жил бы себе, а так добьем, чтоб не мучался и т. д. , примеров много. Правильно сказано, что благими намереньями дороа в ад вымощена. Первая помощь - это дело профессионалов, а не досужих прохожих.
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Псевдоним18:00, 14.01.2013#
А что комментарии? У нас в детстве санки были со стальными полозьями, которые на асфальте искры сыпали, и ничего. С тех же горок катались, сначала на санках, потом на лыжах. Падали, санки, лыжи ломали, но головы - шеи у всех целые. А здесь куда ни глянь, сплошной травматизм. И "ватрушечка" мягонькая и касочка на головке сахарной и трасса размеченная, даже правила на каждом дереве, и все зря. Самоубиваются детки, чуть ли не штабелями. Почему так? Почему ребенок сидит на "ватрушке" словно истуканчик - божок языческий? Ножкой не отталкнется, поводья не натянет? Самосохранения нет. Да и откуда ему быть, когда кохают ребеночка с пеленок, от всего "уберегают", на табуреточку ставят. Вот он и не чувствует опасности, ведь не больно же. Вот и не понимают дети, что можно, а чего нельзя, либо сами бьются, либо других бьют, иногда и до смерти.
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Псевдоним20:36, 14.01.2013#
Пусть их пример - другим наукой будет. Если чадо свое "единственное и неповторимое" от всего уберечь пытаетесь, то тогда нанимайте нянек да мамок в количестве не менее 10 штук и требуйте с них, коли не уберегли, со словами: - Вам за то деньги плочены!А в остальном - ничего не поделаешь, люди смертны и все тут.
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Виталий01:02, 15.01.2013#
Мальчика зовут Богдан. . . Не могу поверить в то, что случилось самое страшное, самое невероятное, самое нелепое в его светлой жизни. . . Почему жизнь отняли у него, почему вообще всё так происходит??? Ответ сидит в каждом из нас, но мы боимся сказать правду. Сказать самому себе, что в любой смерти есть и твоя вина. . . Светлая память этому ребёночку, теперь уже-ангелочку. . .
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ДоЛбАе6 папа и мама не лучше угробили дитя