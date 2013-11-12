Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали главу Пограничного района

Чиновник подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Он был задержан сотрудниками ФСБ в одном из кафе Владивостока при получении взятки, сообщила ZRPRESS.RU старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.



Как полагает следствие, Александр ЧЕРВИНЕЦ, за решение вопроса об оформлении в собственность земельного участка, просил учредителя фирмы передать ему 300 тысяч рублей. В пятницу, 8 ноября, в одном из кафе Владивостока под контролем сотрудников ФСБ деньги были переданы главе района. Сотрудники СУ СКР по Приморскому краю ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура ходатайство не поддержала. Преступление раскрыто при активном содействии сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.

ZRPRESS.RU, Владивосток.