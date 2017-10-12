Жителей Владивостока испугал черный дым в центре города

Как оказалось, горел деревянный барак по улице Уткинской, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня, 21 октября, во Владивостоке произошел пожар. Загорелся старый барак деревянной постройке по адресу улица Уткинская, 21. По словам пожарных, когда они приехали здание, горело открытым пламенем. Доехали они меньше чем за пять минут до объекта.

Добавим, что внутри здания жильцов не было, пострадавших нет. За несколько минут очаг возгорания был локализован. Причины возникновения пожара выясняются.