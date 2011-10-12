Приморские воры переходят на зимний ассортимент

Во Владивостоке оперативники уголовного розыска раскрыли несколько краж, совершенных в Советском районе

В отдел внутренних дел позвонила продавец одного из торговых центров, расположенных на улице Русская, и сообщила о преступлении. Накануне днем из павильона неизвестные злоумышленники, воспользовавшись невнимательностью консультанта, украли меховую жилетку стоимостью 10 тысяч рублей. Несмотря на прошедшее с момента преступления время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель краевого центра. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Вечером на телефон «02» поступило заявление о краже. Как рассказал работник учебного учреждения, расположенного во Владивостоке на улице Русская, 9 октября в спортивный зал училища проник некто неизвестный и похитил генератор стоимостью свыше 40 тысяч рублей. Несмотря на то, что с момента преступления прошло больше двух дней, сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали вора. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Владивостока. По факту кражи возбуждено уголовное дело.