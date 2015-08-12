Владивосток возглавил антирейтинг городов России, где чаще всего угоняют автомобили

В 2015 году частота угонов автомобилей в городах России снизилась, при этом поменялись лидеры рейтинга. В текущем году его возглавили Владивосток, Москва и Хабаровск. Годом ранее лидировали Нижневартовск и Хабаровск, а Пермь и Самара разделили третье место в рейтинге, сообщает деловая газета «Золотой Рог» на компанию ОАО «АльфаСтрахование».

Департамент андеррайтинга ОАО «АльфаСтрахование» провел исследование, основанное на данных о зафиксированных случаях угонов автомобилей с 1 июля 2014 по 30 июня 2015 года. По его итогам были составлены рейтинги «ТОП-10» городов с наибольшей частотой угонов транспортных средств. Частота, которая представляет собой отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, отражает реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

В 2015 году рейтинг городов, в которых автомобилисты более всего подвержены риску угона, возглавили Владивосток, Москва и Хабаровск – частота угонов здесь равна 0,37%, 0,30%, 0,29% соответственно. Годом ранее Владивосток занимал лишь пятую строчку (0,41%), а Москва – седьмую (0,34%). В Хабаровске, напротив, частота угонов снизилась, годом ранее город занимал вторую строку рейтинга (0,60%).

За Хабаровском следует Санкт-Петербург с частотой угонов 0,25%, Новосибирск и Красноярск разделили пятую и шестую строчку – по 0,19%. На седьмом месте рейтинга Челябинск – 0,18%. Замыкают десятку лидеров по частоте автоугонов Липецк (0,16%), Ставрополь (0,15%) и Новгород (0,15%).

В 2014 году в рейтинг городов с наибольшей частотой угонов вошли Нижневартовск (1,57%), Хабаровск (0,60%), Пермь (0,43%), Самара (0,43%), Владивосток (0,41%), Тольятти (0,35%), Москва (0,34%), Калуга (0,29%), Ставрополь (0,27%), Санкт-Петербург (0,25%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.