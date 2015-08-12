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Во Владивостоке прокуратура отменила повышение платы за содержание и ремонт жилья
Прокуратура Первомайского района г. Владивостока провела проверку законности повышения в июне 2014 года платы за содержание и ремонт жилья жильцам многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания Первомайского района». Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе приморской прокуратуры.
Нормами жилищного законодательства установлено, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, находящемся в управлении управляющей организации, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.
Между тем, ООО «Управляющая компания Первомайского района» самостоятельно изменила размер платы за ремонт и содержание жилья для жильцов 184 многоквартирных домов, объяснив свое решение инфляционными процессами, влияющими на стоимость оказываемых услуг, и как следствие - невозможность сохранить без изменения тарифы, установленные предыдущим постановлением главы администрации г. Владивостока № 1520 в редакции от 30.05.2008.
При этом новый размер платежа установлен управляющей компанией без проведения общего собрания собственников помещений, в соответствии с размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденным постановлением главы администрации г. Владивостока с изменениями от 18.03.2014.
В связи с несоблюдением процедуры повышения размера платы за содержание и ремонт жилья прокурор района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с соответствующим исковым заявлением к ООО «Управляющая компания Первомайского района».
Решением Первомайского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, действия ООО «Управляющая компания Первомайского района» по повышению размера платы за содержание и ремонт жилья жильцам 184 домов признаны незаконными.
Суд также возложил на общество обязанность при начислении платы за содержание и ремонт жилья применять тарифы, установленные постановлением главы администрации г. Владивостока от 21.11.2005 № 1520 в редакции 30.05.2008.
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