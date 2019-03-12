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Участников драки фанатов "Луча" и "СКА-Хабаровск" отправили за решетку

12 Марта 2019, 11:06 | Владивосток

Двум парням назначены по 15 суток административного ареста, одному – 10 суток

Административный арест назначен по решению суда троим задержанным за участие в массовой драке во Владивостоке у стадиона «Динамо» перед матчем «Луча» со «СКА-Хабаровск». В драке фанатов участвовало около двух десятков человек, большая часть которых разбежалась при появлении полицейских.

На футбольном поле хабаровчане нанесли поражение хозяевам со счетом 2:0.

«Суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы об административном правонарушении. В отношении 31-летнего мужчины Фрунзенским районным судом вынесено решение об аресте на 10 суток, а его 20-летнему и 19-летнему приятелям назначены по 15 суток административного ареста», - сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

КоАП РФ Статья 3.9. Административный арест

1. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции либо за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах до тридцати суток. Административный арест назначается судьей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: футбол  "Луч"  дерби  суд  "СКА-Хабаровск" 



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