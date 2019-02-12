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Игорю Пушкарёву припомнили вертолет
Обвинение решило попрекнуть экс-мэра Владивостока его успехами в бизнесе
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях.
«Ну что ж, друзья, по-моему, у всех желающих была возможность познакомиться с моими показаниями в суде из СМИ. Не думал, что этот процесс растянется аж на три судебных заседания. С другой стороны, я смог полностью высказаться, а адвокаты и государственный обвинитель услышали мои ответы на все интересующие их вопросы. Хотя, прямо скажем, зачастую прокуроры намеренно «растягивали удовольствие», задавая вопросы, которые не имеют никакого отношения к делу. Например, каждый ли раз в Москве я останавливался в Горках? Живёт ли там постоянный сотрудник? Сколько я ему плачу и из каких средств. И даже полёты на рыбалку и провиант не остались без внимания обвинения…Кто оплачивал расходы на еду, стол, напитки, сколько пилотов и техников. Пожалуй, один из самых «важных» вопросов, дающий ответ на все обвинения - зачем вам вертолёт? ))) Можно, конечно, много иронизировать по этому поводу, но иногда складывалось ощущение, что меня хотят обвинить в том, что у меня есть капитал, в том, что моя семья владеет серьёзным производством. Может, это кого-то и раздражает, но это точно не является доказательством моей вины в предъявленных обвинениях. Но главное, наш семейный капитал давал мне возможность помогать городу расти и развиваться. Я не раз признавался в любви к Владивостоку, поэтому быть напрямую причастным к тому, как город расцветал, мне и как главе, и как жителю было почётно и отвечало моим жизненным устремлениям. И я ни о чём не жалею.
Не буду уже сегодня возвращаться к аргументам, доводам и фактам моей невиновности по предъявленным мне обвинениям. Хочу лишь выразить всем благодарность за то, что продолжаете верить мне, следить за делом, ваша поддержка помогает в этой борьбе за справедливость.
Процесс близится к финалу. После допросов моего брата Андрея и Андрея Лушникова будут прения сторон, а затем судья уйдёт выносить приговор. Сколько ему для этого понадобиться времени, неизвестно, но будем оптимистами».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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