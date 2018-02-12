Житель Владивостока находился на борту разбившегося в Подмосковье самолета

«Ан-148» выполнял рейс из Москвы в Орск

Житель Владивостока находился на борту разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». По предварительным данным, в числе погибших также 25 жителей Орска (в том числе двое детей), семь жителей Новотроицка (в том числе один ребенок), один житель Гая, 10 человек из Москвы, один житель Норильска и двое из Санкт-Петербурга.

Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

Делова газета «Золотой Рог», Владивосток