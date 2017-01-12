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Самолеты, летевшие из Владивостока на Камчатку, направлены на запасной аэродром
Выполнению полетов помешал сильный ветер
Два самолета из Владивостока и один из Москвы, выполнявшие рейсы в Петропавловск-Камчатский, утром в были четверг перенаправлены на запасные аэродромы других регионов из-за мощного циклона, который обрушился на Камчатку.
В частности, рейс 1730 из Москвы отправлен на запасной аэродром Хабаровска, два рейса из Владивостока ждут улучшения погоды на Камчатке на запасных аэродромах Южно-Сахалинска и Магадана.
Решение принимали экипажи самолетов в связи с сильным ветром на Камчатке.
Метель и сильный ветер в среду принес на Камчатку мощный циклон. По данным синоптиков, в настоящее время он смещается на юг Охотского моря, в южной части Камчатского полуострова сохраняются снегопады и ветер. Улучшение погоды прогнозируется к предстоящим выходным.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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