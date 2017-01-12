Самолеты, летевшие из Владивостока на Камчатку, направлены на запасной аэродром

Выполнению полетов помешал сильный ветер

Два самолета из Владивостока и один из Москвы, выполнявшие рейсы в Петропавловск-Камчатский, утром в были четверг перенаправлены на запасные аэродромы других регионов из-за мощного циклона, который обрушился на Камчатку.

В частности, рейс 1730 из Москвы отправлен на запасной аэродром Хабаровска, два рейса из Владивостока ждут улучшения погоды на Камчатке на запасных аэродромах Южно-Сахалинска и Магадана.

Решение принимали экипажи самолетов в связи с сильным ветром на Камчатке.

Метель и сильный ветер в среду принес на Камчатку мощный циклон. По данным синоптиков, в настоящее время он смещается на юг Охотского моря, в южной части Камчатского полуострова сохраняются снегопады и ветер. Улучшение погоды прогнозируется к предстоящим выходным.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток