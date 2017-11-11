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Игорь Пушкарев будет наблюдать за выборами преемника из СИЗО

11 Ноября 2017, 11:46 | Владивосток

И все благодаря нерасторопности Верховного суда

Пока Верховный суд РФ не может определиться с местом проведения процесса над бывшим главой Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ, в краевой столице уже началась процедура транзита власти. Ее первым этапом станет формирование конкурсной комиссии, которая займется отбором кандидатов в мэры для последующего голосования в Думе Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

7 ноября городские депутаты запустили механизм смены власти, приняв решение о начале формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса на должность главы Владивостока. В срок до 21 ноября Дума Владивостока и врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО должны назначить по четыре члена комиссии, которая непосредственно займется проверкой документов и собеседованием с будущими кандидатами на должность мэра.

При наилучшем раскладе голосование по кандидатам на пост градоначальника может состояться в конце декабря. Однако некоторые хорошо знакомые владивостокцам фамилии обсуждаются в кулуарах уже сейчас. Правда, публично о своих амбициях занять высокий пост пока никто из серьезных политиков не заявил, а председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, еще весной считавшийся одним из главных претендентов на руководство краевой столицей, на днях заявил, что участвовать в конкурсе в не намерен. 

Тот факт, что основные выборные процедуры могут развернуться на фоне судебного процесса над предыдущим мэром, вряд ли добавит решимости желающим прийти ему на смену. Ожидается, что 15 ноября Верховный суд РФ, наконец, примет решение о территориальной подсудности «дела Пушкаревых-ЛУШНИКОВА». При этом судьям предстоит дать ответ на ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока содержания фигурантов дела под стражей до 28 февраля 2018 года.   

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Дума  пушкакёв  Верховный суд  тарасенко  СИЗО  губернатор  выборы  владивосток  рф  суд  мэр 



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